'Deadpool & Wolverine' cùng loạt phim ra rạp tháng 7

Bom tấn "Deadpool & Wolverine", hoạt hình "Despicable Me 4" và một số dự án hành động Hàn Quốc ra mắt khán giả trong nước tháng 7.

Deadpool & Wolverine

Khởi chiếu: 26/7

Thể loại: Hài, hành động

Dự án là một trong số ít phim siêu anh hùng ra mắt năm nay, do Shawn Levy đạo diễn. Nội dung lấy bối cảnh sau các sự việc trong phần hai, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds đóng) chọn sống cuộc đời bình thường với những người yêu quý. Thế nhưng, đội đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) xuất hiện, bắt cóc Deadpool và đưa nhân vật chính vào MCU.

Không thể một mình chiến đấu với thế lực tà ác, Deadpool tìm đến Wolverine (Hugh Jackman thủ vai) để tìm sự giúp đỡ. Ban đầu, cả hai bất đồng vì tính cách đối lập. Sau những trận đấu tay đôi, họ miễn cưỡng bắt tay nhau bảo vệ hòa bình thế giới.

Phần ba Deadpool đánh dấu các nhân vật ở loạt phim X-Men của hãng 20th Century Fox gia nhập MCU sau các sự kiện ở The Marvels (2023). Phản diện chính của phim là Cassandra Nova (Emma Corrin), em sinh đôi của giáo sư X, có sức mạnh ngoại cảm. Cô lập căn cứ ở The Void - không gian từng xuất hiện trong Loki (2021), do He Who Remains (Jonathan Majors) cai trị.

Despicable Me 4 (Kẻ trộm mặt trăng 4)

Khởi chiếu: 5/7

Thể loại: Hoạt hình

Tác phẩm của đạo diễn Chris Renaud và Patrick Delage nối tiếp những sự kiện trong phần ba Despicable Me (2017). Lúc này, Gru (Steve Carrell lồng tiếng) hoàn lương, sống hạnh phúc bên người vợ Lucy Wilde và con gái nuôi Margo, Edith, Agnes. Gia đình Gru chào đón thêm thành viên mới - Gru Junior, con trai của cả hai.

Tuy nhiên, cuộc sống của các thành viên bị đe dọa khi phản diện Maxime Le Mal (Will Ferrell) trốn khỏi nhà tù, lên kế hoạch trả thù nhân vật chính. Đồng hành Maxime là người yêu Valentina (Sofia Vergara). Gru buộc phải đối mặt với kẻ thù, đồng thời bảo vệ vợ con và các Minion.

Fly Me to the Moon (Vụ bê bối ánh trăng)

Khởi chiếu: 12/7

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Phim do Greg Berlanti đạo diễn, xoay quanh sự kiện đổ bộ lên Mặt Trăng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vào thập niên 1960, thời kỳ chạy đua vào không gian giữa Mỹ và Liên Xô. Để cải thiện hình ảnh trước công chúng, NASA thuê chuyên gia tiếp thị Kelly Jones (Scarlett Johansson đóng) nhằm lôi kéo sự ủng hộ của mọi người cho sứ mệnh này.

Trước áp lực của tổng thống, Kelly phải thực hiện quay một cuộc đổ bộ giả để dự phòng. Điều này đẩy cô và giám đốc dự án Cole Davis (Channing Tatum) vào những tình huống dở khóc dở cười. Sự xuất hiện của Kelly vô tình làm đảo lộn công việc của Cole.

Twisters (Lốc xoáy tử thần)

Khởi chiếu: 19/7

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Phim của đạo diễn Lee Isaac Chung - từng được đề cử Oscar với tác phẩm Minari. Nội dung về Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones đóng), nhà nghiên cứu đặc điểm, hiện tượng của những cơn bão thông qua màn hình tại thành phố New York (Mỹ).

Cô được người bạn cũ Javi (Anthony Ramos) mời đến vùng đồng bằng để thử nghiệm hệ thống theo dõi bão. Kate tình cờ gặp Tyler Owens (Glen Powell), nổi tiếng trên mạng xã hội qua việc đăng tải những chuyến săn bão. Kate và Tyler bị cuốn vào việc tìm hiểu những cơn bão hội tụ tại Oklahoma, đồng thời đối mặt thử thách mới.

Hijack 1971 (Vây hãm trên không)

Khởi chiếu: 19/7

Thể loại: Hành động, tội phạm

Tác phẩm do Kim Sung Han đạo diễn, dựa trên câu chuyện có thật tại Hàn Quốc năm 1971. Hai phi công lái máy bay chở khách Tae In (Ha Jung Woo đóng) và Gyu Sik (Seong Dong Il) từ sân bay Sokcho đến Gimpo. Không lâu sau khi cất cánh, máy bay trở nên hỗn loạn khi Yong Dae (Yeo Jin Goo) cố gắng nắm quyền kiểm soát buồng lái và buộc phi hành đoàn đi về phía bắc. Do ảnh hưởng của vụ nổ trên máy bay, Gyu Sik bị mất thị lực và Tae In là người duy nhất có thể cầm lái, làm mọi cách để hạ cánh an toàn.

Project Silence (Dự án mật: Thảm họa trên cầu)

Khởi chiếu: 26/7

Thể loại: Hành động, thảm họa

Tác phẩm do Kim Tae Gon đạo diễn, tập trung khắc họa loạt vụ va chạm trên cây cầu đang trên bờ vực sụp đổ. Trong khung cảnh mù sương, những tai nạn liên hoàn xảy ra như cháy nổ, va chạm xe, trực thăng rơi. Những người ở trên cầu còn phải chiến đấu để sinh tồn khỏi những chú chó thí nghiệm, thuộc dự án mật của chính phủ mang tên "Project Silence".

Phim là một trong những tác phẩm cuối cùng của Lee Sun Kyun trước khi qua đời. Trong phim, nghệ sĩ vào vai Cha Jung Won - phó giám đốc an ninh của Văn phòng Tổng thống. Trong lúc tiễn con gái ra sân bay để sang nước ngoài du học, Jung Won đối mặt chuỗi thảm họa kinh hoàng xảy ra giữa cầu, khiến anh và con gái rơi vào tình thế nguy hiểm. Đồng hành Jung Won để chống chọi hiểm họa là tài xế xe kéo - do Ju Ji Hoon thủ vai.

