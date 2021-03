Dẹp karaoke 'tra tấn' không cần đo tiếng ồn

Nếu trông chờ vào công cụ đo tiếng ồn chuyên dụng thì gần như cơ quan chức năng sẽ không thể xử lý được nạn karaoke.

Tôi là thế hệ sinh ra sau khi nước nhà thống nhất, tôi không trực tiếp chứng kiến cảnh dân tộc chống ngoại xâm; thời các thế hệ cha anh hy sinh xương máu của mình để giành độc lập. Nhưng tôi biết được điều đó qua sách vở, hiểu được rằng dân tộc Việt Nam đã kinh qua không biết bao nhiêu cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, và chiến thắng được rất nhiều kẻ thù hùng mạnh. Ai là người Việt Nam cũng đều tự hào về điều đó.

Nhưng đó chuyện của quá khứ, còn ngày nay, sau bao nhiêu năm tháng gian khổ kháng chiến, rồi chung tay xây dựng đất nước, ở thế kỷ XXI của văn minh, hội nhập, của vươn mình, khẳng định vị thế trước bạn bè thế giới, chúng ta lại đang phải đối mặt với một kẻ thù vô hình khác - tiếng ồn. Sống giữa thời bình, nhưng sao người dân chúng tôi vẫn lo âu, ức chế bởi tiếng gầm rú điên loạn của "hung thần" karaoke. Đó là câu hỏi mà có lẽ người ta vẫn không tìm được câu trả lời cho đến tận thời điểm này.

Chúng tôi biết hỏi ai, kêu ai, than với ai khi từ miền Nam ra miền Bắc, từ thành thị tới nông thôn, từ sáng sớm tới tận đêm muộn, lúc nào, ở đâu, chúng tôi cũng có thể phải chịu đựng thứ âm thanh khủng khiếp ấy. Chúng tôi biết kêu ai khi biết bao nhiêu vụ án đau lòng đã xảy ra liên quan đến "karaoke tra tấn" - chuyện mà ai cũng biết? Chúng tôi biết hỏi ai khi cơ quan chức năng nói rằng "không có công cụ đo tiếng ồn nên không xử lý được"?

>> Tôi ngạc nhiên vì người Việt bất lực trước karaoke 'tra tấn'

Luật quy định "giờ nghiêm cấm gây ồn là từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau", nhưng khi mâu thuẫn phát sinh thì không một người dân nào dám can ngăn, cơ quan chức năng cũng gọi không thấy, có xuất hiện thì cùng là lúc hậu quả đã rồi, sau đó mọi thứ lại y như cũ.

Cần gì phải đưa ra những quy định khó khăn như thế? Cần gì cứ phải là 40dB gì đó, sao cứ nhất thiết phải là từ 22h đêm trở đi? Tôi cho rằng, chỉ cần ai đó hát karaoke mà không cách âm, để lọt âm thanh ra bên ngoài là hoàn toàn có thể xử phạt. Phạt để lấy tiền làm công ích, đơn giản vậy thôi.

Anh có quyền tự do ca hát, giải trí, coi karaoke như một nhu cầu sống, thì tôi cũng có quyền được yên tĩnh, tự do nghỉ ngơi. Tất cả các quyền tự do của con người đều cần phải được pháp luật bảo vệ - đó mới chính là nền tảng của một xã hội văn minh.

Dương Thị Bích Vân

