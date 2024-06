Đẹp da, móng, tóc bằng 5 bí quyết ăn uống

Quả bơ giúp cải thiện độ đàn hồi cho da, quả óc chó và hạnh nhân hỗ trợ làm lành, thúc đẩy mọc tóc.

Vẻ ngoài tươi tắn phản ánh chế độ ăn uống. Các dưỡng chất nhất định rất quan trọng cho hệ thống bì, lớp ngoài cùng của cơ thể gồm da, móng, tóc. Bổ sung những thực phẩm sau vào khẩu phần ăn có thể giúp da đẹp, tóc khỏe, móng đẹp.

Cà rốt và rau chân vịt bảo vệ da, kích thích sản xuất keratin

Beta-carotene, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, dùng để sản xuất keratin - protein cần thiết cho sức khỏe da, móng và tóc. Nguồn tốt nhất của chất này là trái cây màu cam và rau củ như bí, cà rốt, dưa, xoài, đu đủ, rau lá xanh như rau chân vịt và cải xoăn, cùng một số trái cây và rau củ màu đỏ như ớt đỏ, cà chua.

Sự kết hợp của trái cây màu cam với nước sốt hoa hồi là cách tuyệt vời để bổ sung carotenoids vào mùa hè. Đặt các miếng trái cây màu cam (xoài, đu đủ, mơ, quả xuân đào, đào, dưa) vào một bát lớn. Trong một lọ có nắp, lắc đều nước cam, 5 gram gừng tươi bào mịn, 5 gram mật ong và 2 hoa hồi. Rưới nước sốt lên trái cây và thêm vỏ chanh bào mịn lên trên.

Bơ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và cải thiện độ đàn hồi của da

Quả bơ dồi dào vitamin C và E. Ảnh: Telegraph

Vitamin C và E, hai chất chống oxy hóa mạnh, có lợi cho sức khỏe da, móng và tóc. Một nghiên cứu của Đại học Otago, New Zealand, cho thấy sự kết hợp vitamin C và E giúp giảm viêm da do phơi nắng quá mức. Bơ chứa cả hai loại vitamin này và chất béo không bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe. Ăn bơ đã được chứng minh là cải thiện độ đàn hồi của da. Khoảng 100 g bơ chứa 2 mg vitamin E, trong khi lượng tiêu thụ hàng ngày khuyến nghị là 3 mg cho phụ nữ và 4 mg cho nam giới. Bơ cũng chứa 10 mg vitamin C (lượng tiêu thụ hàng ngày khuyến nghị là 40 mg).

Cho nước cốt một quả chanh, một nắm rau mùi cắt nhỏ, một quả cà chua chín cắt nhỏ, nửa củ hành tây đỏ nhỏ cắt nhuyễn và một quả ớt xanh không hạt cắt nhuyễn vào một bát. Thêm phần thịt của 2 quả bơ chín lớn và nghiền tất cả lại với nhau, sau đó nêm muối và tiêu. Món này ngon nhất khi ăn ngay sau chế biến.

Hạt hỗ trợ sản xuất collagen và ngăn rụng tóc

Collagen chiếm 1/3 tổng protein trong cơ thể và 3/4 trọng lượng khô của da. Khả năng sản xuất collagen giảm theo tuổi tác, dẫn đến da chùng và nhăn. Cùng với vitamin C, magie và kẽm cũng quan trọng trong việc sản xuất collagen. Hạt giống là nguồn cung cấp cả hai khoáng chất này, đặc biệt hạt hướng dương còn chứa biotin hay vitamin B7, cần thiết cho sức khỏe tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Một nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu hụt biotin xuất hiện ở 38% phụ nữ gặp vấn đề rụng tóc.

Ăn bánh mì ngũ cốc đầy hạt, thêm hạt giống xay vào sinh tố và rắc hạt rang lên các món mặn như súp, salad là cách đơn giản để bổ sung chúng vào chế độ ăn. Cũng có thể làm hỗn hợp ăn vặt giàu khoáng chất bằng cách kết hợp hạt giống, hạt hỗn hợp và chocolate đen.

Quả óc chó và hạnh nhân hỗ trợ làm lành da, thúc đẩy mọc tóc

Omega-3 giúp da giảm nhạy cảm với ánh sáng và cải thiện chức năng miễn dịch bằng cách tăng tốc độ lành thương. Chất này có thể kích thích mọc tóc và giảm rụng tóc. Ngoài cá dầu, các nguồn omega-3 quan trọng khác bao gồm hạt và hạt giống, đặc biệt là hạt lanh, hạt chia và quả óc chó.

Tạo bơ hạt giàu omega-3 cho bữa sáng bằng cách cho 150 g quả óc chó và hạnh nhân, 25 g hạt hướng dương, 15 g hạt lanh, 15 g hạt chia và 6 g muối vào máy xay. Xay ở tốc độ thấp trong một phút, từ từ thêm 3 muỗng canh dầu cải ép lạnh. Sau đó, xay ở tốc độ cao ít nhất 10 phút cho đến khi mịn. Bảo quản hộp kín trong tủ lạnh được 2-3 tuần.

Các loại hạt là nguồn cung cấp magiê và kẽm dồi dào, thiết yếu cho sức khỏe tóc. Ảnh: Freepik

Trà xanh giúp phục hồi da, tóc và móng

Polyphenol (chất chống oxy hóa) trong trà xanh giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường và bệnh thoái hóa thần kinh. Chất này còn sửa chữa DNA trong tế bào da bị hư hại do tia UV mặt trời. Nghiên cứu chỉ ra rằng EGCG trong trà xanh giúp da ẩm, giảm rụng tóc và ngăn nhiễm trùng da, tóc, móng.

Tạo sinh tố tăng cường cho da bằng cách xay 300 g dâu tây pha lẫn (như dâu rừng, dâu tây, việt quất) với 250 ml nấm sữa kefir không đường (hoặc 150 ml sữa và 30 g sữa chua không đường) và 5 g bột matcha. Xay nhuyễn và thưởng thức.

