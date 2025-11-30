Đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt thông trở lại

Lâm ĐồngĐường tạm men theo chân núi được mở qua điểm sạt lở đèo Mimosa trên quốc lộ 20, cho phép xe qua lại từ 18h ngày 30/11, nhưng khuyến cáo hạn chế lưu thông khi mưa lớn.

Thông báo được Sở Xây dựng Lâm Đồng phát đi cùng ngày, cho biết do vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại trên đèo Mimosa, tài xế lưu ý hạn chế đi qua đèo ban đêm, mưa lớn hoặc thời điểm sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn, trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Khi qua công trường, tài xế cần giảm tốc độ, tuân thủ biển báo và phương án phân luồng của cơ quan chức năng.

Đường tạm qua khu vực sạt lở hoàn thành. Ảnh: Khánh Hương

Đèo Mimosa dài khoảng 11 km trên quốc lộ 20, là cửa ngõ phía nam Đà Lạt bên cạnh đèo Prenn và Sacom (cấm xe tải). Đèo sạt lở nghiêm trọng khuya 19/11 khiến kết cấu mặt đường nhựa biến mất, để lại một vết sạt dài 70 m, sâu gần 40 m.Khối đất đá từ trên cao trượt xuống, kéo đổ cây cối, tạo thành dòng kéo dài hàng trăm m xuống phía taluy âm.

Đơn vị thi công mở tuyến đường tạm phía chân núi rộng 8 m, thảm nhựa, kẻ vạch phân hai làn riêng biệt. Phía taluy nơi xảy ra sạt lở được dựng bờ rào bằng sắt để đảm bảo an toàn cho xe cộ qua lại.

Về giải pháp lâu dài, Ban quản lý dự án 85 đề xuất Bộ Xây dựng cho phép xây cầu vượt qua vị trí sạt lở theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, hai làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp và thi công trong khoảng 4 tháng.

Đèo Mimosa sạt lở hôm 19/11. Ảnh: Khánh Hương

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến kết nối Đà Lạt bị sạt lở như đèo Prenn vừa thông xe ngày 25/11, quốc lộ 20 qua đèo D’ran lún nứt, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C hư hỏng nặng, chờ khắc phục.

Khánh Hương - Trường Hà