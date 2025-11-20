Đường đèo Mimosa ở Đà Lạt nứt toác, suýt cuốn ôtô khách

Lâm ĐồngToàn bộ mặt đường đèo Mimosa sạt lở, xe khách chạy qua lúc suýt rơi xuống vực taluy âm, khuya 19/11.

Khoảng 23h, mặt đường đoạn cuối đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra sạt lở. Nền đường bị sụp, trôi tuột xuống vực sâu, tạo thành hố lớn chiếm trọn gần cả mặt đường.

Lúc này, xe khách Công ty Phương Trang khi chạy qua đoạn đường bị sụp bánh trước xuống, nằm chênh vênh sát mép hố sụt. Thời điểm sự cố khu vực có mưa, đường trơn ướt và tầm nhìn hạn chế.

Hiện trường sạt lở đèo Mimosa. Ảnh: Người dân cung cấp

Đại diện UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết trên xe khách lúc này chỉ có tài xế, kịp thoát ra ngoài. Vị trí xảy ra sự cố cách điểm cây đổ chiều 19/11 khoảng một km về phía chân đèo.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền quyết định đóng đèo và đang tìm phương án kéo ôtô khách ra khỏi nơi sạt lở. Cách đây gần hai ngày, đèo đã xảy ra sạt lở.

Đèo Mimosa dài 11 km, thuộc quốc lộ 20, là tuyến chính phía nam vào Đà Lạt, bên cạnh đèo Prenn và Sacom (cấm xe tải). Trước đó đoạn đèo Prenn gần thác Datanla cũng sạt lở kéo dài, khiến giao thông ở khu vực thêm áp lực.

Đèo Mimosa là một trong nhiều đèo ở cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở. Ảnh: Tâm Thảo

Ngoài hai tuyến này, phương tiện ra vào Đà Lạt có thể đi vòng qua đèo Tà Nung trên tỉnh lộ 725 hướng tây nam, song quãng đường tăng 30-35 km. Trước đó, mưa lớn đầu tháng gây lún nứt quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran, buộc tạm đóng tuyến; đèo Ngoạn Mục trên quốc lộ 27 và đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) cũng sạt lở, ảnh hưởng đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt.

Trường Hà