Đèo Khánh Lê thông xe từ 24/12

Khánh HòaSở Xây dựng cho phép ôtô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 5 tấn qua đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) trong khung giờ 6-17h hằng ngày, từ 24/12, sau hơn một tháng bị phong tỏa vì sạt lở.

Ngoài khung giờ trên, các loại xe còn lại chủ động đi theo quốc lộ 27 (qua Phan Rang - Đà Lạt) hoặc các tuyến phù hợp giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng. Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị Lâm Đồng phối hợp thông báo, hỗ trợ lực lượng tuần tra đảm bảo phương tiện tuân thủ quy định.

Đèo Khánh Lê thông thoáng sau hơn một tháng xử lý sạt lở, hôm 20/12. Ảnh: Bùi Toàn

Hiện mưa lớn trên đèo Khánh Lê vẫn diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công tiếp tục dọn đất đá, sửa chữa hư hỏng. Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi mưa lớn, đi chậm, tuân thủ biển báo và phương án phân luồng.

Công an tỉnh và UBND xã Nam Khánh Vĩnh được đề nghị bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, đảm bảo giao thông an toàn.

Phần lớn tuyến đèo Khánh Lê đã chạy được hai làn xe. Ảnh: Bùi Toàn

Trước đó, mưa lớn lịch sử hồi tháng 11 làm đèo Khánh Lê xuất hiện 100 điểm sạt lở với hàng trăm khối đất, đá tràn xuống đường, trong đó 50 điểm bị tắc hoàn toàn. Nghiêm trọng nhất vào thời điểm 16/11, sạt lở làm đá rơi trúng xe khách khiến 6 người chết, 19 người bị thương.

Tuyến đường sau đó bị phong tỏa. Các xe khi lưu thông từ khu vực Nha Trang (Khánh Hòa) lên Đà Lạt (Lâm Đồng) phải đi qua Phan Rang, theo Quốc lộ 27 (gồm đèo Sông Pha) với quãng đường gần gấp đôi.

Đèo Khánh Lê dài 33 km, nằm trên quốc lộ 27C - dài 121 km. Đây là tuyến huyết mạch nối khu vực Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch thường chọn cung đường này. Tuyến đường đèo thường sạt lở vào mùa mưa.

Bùi Toàn