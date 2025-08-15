Density ra mắt công nghệ RF kép tại Việt Nam

Dermamed tổ chức sự kiện ra mắt Density, chủ đề "Công nghệ kép - Đẹp gấp đôi", tại TP HCM ngày 19/8 và Hà Nội 20/8.

Tại TP HCM, buổi ra mắt diễn ra tại khách sạn Sheraton Saigon. Trong khi đó, điểm dừng chân ở thủ đô là khách sạn Melia Hanoi. Chuỗi sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm bác sĩ da liễu, chuyên gia thẩm mỹ và đại diện các phòng khám. Theo đại diện Dermamed, đây là dịp để các cá nhân, tổ chức cập nhật công nghệ RF thế hệ mới từ Hàn.

Ngày 19/8 ở TP HCM, bác sĩ Isaac Wong (Singapore) sẽ trình bày bài phân tích chuyên sâu về kỹ thuật phát xung liên tục kết hợp cả RF đơn cực và lưỡng cực trong một lần phát, góp phần cải tiến, tối ưu hiệu quả trị liệu.

Tiếp đó, bác sĩ Nishikawa Ayaka (Nhật Bản) đề cập báo cáo kết hợp giữa HIFU và RF trong săn chắc da - xu hướng đang được giới chuyên môn quan tâm. Nhiều chuyên gia trong nước cũng xác nhận dự sự kiện, điển hình là ba bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị, Nguyễn Hữu Thành Đạt, Phạm Hồ Thanh Thanh - từng áp dụng máy Density trong thực tế lâm sàng.

Từ trái sang: các bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Thành Đạt, Nishikawa Ayaka, Isaac Wong, Hoàng Thiên Minh Trị và bác sĩ CKI Phạm Hồ Thanh Thanh. Ảnh: Dermamed

Trong khi đó ở Hà Nội, bác sĩ Nishikawa Ayaka tiếp tục phân tích về chiến lược kết hợp HIFU -RF nhằm cải thiện độ săn chắc da. Ông Rasool Shaik Mohamed trình bày kỹ thuật trẻ hóa da độc quyền trên hệ thống Density - hướng mới trong thẩm mỹ không xâm lấn. Bác sĩ Vũ Ngọc Quý chia sẻ thực tế về ứng dụng Density trong các ca làm đẹp tại phòng khám.

"Hội thảo không chỉ mang đến góc nhìn chuyên sâu về công nghệ RF thế hệ mới, mà còn tạo cơ hội kết nối chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận chương trình chuyển giao công nghệ Density, hỗ trợ triển khai hiệu quả tại phòng khám", đại diện Dermamed nói thêm.

Từ trái sang: các bác sĩ Rasool Shaik Mohamed, Nishikawa Ayaka, Vũ Ngọc Quý. Ảnh: Dermamed

Ban tổ chức mở đăng ký tham dự dành riêng cho các bác sĩ và cơ sở thẩm mỹ quan tâm đến lĩnh vực trẻ hóa nội khoa.

Density là thiết bị công nghệ cao do Jeisys Medical (Hàn Quốc) phát triển, đạt chứng nhận FDA (Mỹ). Tại Việt Nam, sản phẩm được Dermamed phân phối độc quyền.

Theo nhà sản xuất, Density ứng dụng sóng RF đơn cực và lưỡng cực trong cùng một lần phát, tăng gấp đôi hiệu quả. Cụ thể, RF lưỡng cực tác động trên bề mặt da, tăng vẻ mịn màng, sáng khỏe. Còn RF đơn cực đi sâu đến lớp trung bì, hạ bì, kích thích tái cấu trúc collagen, elastin, từ đó cải thiện độ săn chắc và kéo dài trẻ hóa đến 12 tháng.

Máy Density. Ảnh: Dermamed

Bên cạnh đó, máy tích hợp cảm biến thông minh RIC nhằm kiểm soát năng lượng theo thời gian thực. "Công nghệ này hỗ trợ bác sĩ tối ưu hóa hiệu quả làm đẹp, phù hợp với cả làn da nhạy cảm, mỏng yếu.

Đông Vệ