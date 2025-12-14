Đen Vâu xin lỗi trong concert Mỹ Tâm

Hà NộiTrên sân khấu concert của Mỹ Tâm, Đen Vâu xin lỗi đàn chị về ồn ào liên quan một dự án từ thiện anh tham gia, tối 13/12.

Đen Vâu là khách mời duy nhất của concert See The Light (Nhìn thấy ánh sáng) - show lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm từ trước đến nay.

Khi biểu diễn các bài Đưa nhau đi trốn, Xích lô, Đi theo bóng mặt trời, trong phần giao lưu, Đen Vâu quay sang nói với Mỹ Tâm: ''Mấy hôm nay có những chuyện không hay về em. Em xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến chị và đêm nhạc''.

Thể hiện sự bất ngờ trước lời xin lỗi, Mỹ Tâm hỏi lại liệu có phải rapper nhắc đến những thông tin liên quan một dự án thiện nguyện gây chú ý với khán giả thời gian gần đây không. Sau đó, cô nói: ''Mình sống đúng, làm đúng, thì đâu cần phải lo đúng không. Chúng ta phải nhìn bằng trái tim chứ không chỉ nhìn bằng đôi mắt. Trong cuộc sống, hãy vững tin. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng''. Đáp lời, rapper cho biết đã tìm thấy ánh sáng, niềm tin từ mọi người qua đêm nhạc. Phía dưới, hàng chục nghìn fan vỗ tay cổ vũ anh.

Đen Vâu trên sân khấu concert của Mỹ Tâm, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Giang Huy

Những ngày qua, dự án thiện nguyện Nuôi em - từng được Đen Vâu ủng hộ -vướng nghi vấn về tính minh bạch tài chính, khiến nam rapper bị liên đới. Nhiều người cho biết ủng hộ dự án vì được truyền cảm hứng bởi Đen Vâu và ca khúc Nấu ăn cho em. Khi ra mắt bài hát năm 2023, rapper dành toàn bộ doanh thu cho quỹ này.

Tối 7/12, anh lên tiếng cho biết chỉ ủng hộ vật chất và tinh thần, không phải người sáng lập hay quản lý tài chính. Đen khẳng định hàng năm vẫn đóng góp chi phí cá nhân cho bữa ăn của trẻ em vùng cao và kêu gọi công chúng bình tĩnh chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Trước đó một ngày, trong một show diễn ở TP HCM, Đen cũng từng cúi rạp người trên sân khấu để cảm ơn và xin lỗi khán giả, bày tỏ mong muốn tiếp tục là ''một người bạn đáng tin cậy''.

Đen Vâu quen biết Mỹ Tâm sau khi cùng biểu diễn ở chương trình Hoa Xuân ca đầu năm nay. Lần đầu gặp gỡ, họ lập tức thân thiết vì có quan điểm sống và làm nghề đồng điệu. Anh thích cách đàn chị gọi khán giả của mình là ''tri âm'' bởi cụm từ thể hiện sự thấu hiểu, kết nối.

Đen Vâu song ca Mỹ Tâm trong concert Đen Vâu hát cùng Mỹ Tâm ca khúc ''Xích lô - Đi theo bóng mặt trời''. Video: Hà Thu

Đen Vâu, 36 tuổi, tên thật là Nguyễn Đức Cường, quê ở Hạ Long. Trước khi đi hát, anh từng làm nhân viên thu gom rác thải suốt bảy năm. Rapper được yêu thích bởi lối diễn mộc mạc, nhiều ca khúc giàu ý nghĩa như Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng.

Mỹ Tâm, 44 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Cô từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Concert See The Light là sự kiện lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, với 40.000 khán giả. Cô sẽ biểu diễn hơn 30 ca khúc nổi tiếng gắn với sự nghiệp. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, ca sĩ tích cực tập hát, nhảy trong những tháng qua. Khắc Hưng, Hoài Sa là hai giám đốc âm nhạc.

Hà Thu