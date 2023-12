Xạ thủ Phạm Quang Huy là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023

HC vàng bắn súng Asiad 19 Phạm Quang Huy vượt qua nhiều VĐV xuất sắc để đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023.

Xạ thủ Phạm Quang Huy giành được 985 điểm sau khi giành tấm HC vàng bắn súng đầu tiên cho Việt Nam ở Asiad, với nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Ngoài ra, Quang Huy còn giành hai HC đồng 10 m súng ngắn hơi nam đồng đội tại Asiad 19 và Giải vô địch châu Á 2023.

VĐV sinh năm 1996 trở thành ngôi sao mới của bắn súng Việt Nam, học trò nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh. Quang Huy là con trai cả trong gia đình có hai anh em của cặp vợ chồng xạ thủ nổi tiếng Việt Nam Phạm Cao Sơn – Đặng Thị Hằng. Mục tiêu trước mắt của Quang Huy là giành vé dự Olympic Paris 2024.

Xạ thủ Phạm Quang Huy nhận HC vàng 10 m súng ngắn hơi nam tại Asiad 19. Ảnh: Quý Lượng

Về nhì trong danh sách VĐV tiêu biểu là chân chạy Nguyễn Thị Oanh với 814 điểm. VĐV sinh năm 1995 tạo kỷ lục giành bốn HC vàng ở SEA Games 32 các nội dung 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m chướng ngại vật nữ. Xếp thứ ba là cua rơ Nguyễn Thị Thật với 697 điểm khi giành HC vàng đua xe đạp đường trường Giải vô địch châu Á, qua đó giành vé dự Olympic Paris 2024.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xếp thứ tư với 677 điểm sau khi giành hai HC đồng Asiad 19 nội dung 400 m tự do và 800 m tự do nam. Anh giành vé dự Olympic Paris 2024 nội dung 800 m tự do, đạt chuẩn B nội dung 1.500 m tự do. Huy Hoàng vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên để trở thành kình ngư thành công nhất tại Asiad với một HC bạc, ba HC đồng. Xếp thứ năm là tay vợt cầu lông Nguyễn Thuỳ Linh với 613 điểm – người Việt Nam thứ hai lọt top 20 thế giới sau đàn anh Nguyễn Tiến Minh.

Các vị trí sau lần lượt thuộc về VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong (443 điểm), VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (311 điểm), VĐV cầu mây Trần Thị Ngọc Yến (251 điểm), VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh (245 điểm), VĐV billiards Bao Phương Vinh (241 điểm).

Ở hạng mục HLV tiêu biểu, chuyên gia bắn súng Hàn Quốc Park Chung-gun đứng nhất với 419 điểm. Ông góp sức rèn giũa Phạm Quang Huy và đóng góp vào thành công chung của bắn súng Việt Nam. Xếp sau là HLV đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung (277 điểm), HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Nguyễn Tuấn Kiệt (230 điểm), HLV đội tuyển cầu mây nữ Trần Thị Vui (173 điểm) và HLV karate Nguyễn Hoàng Ngân (162 điểm).

Việt Nam mừng khi thủ môn Trần Thị Kim Thanh (áo vàng) cản phá thành công quả 11 m của Alex Morgan, trong trận mở màn thua Mỹ 0-3 tại World Cup nữ 2023. Ảnh: Đức Đồng

Đội thể thao tiêu biểu là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt 850 điểm với thành tích dự World Cup tại Australia và New Zealand. Đội tuyển bóng chuyền nữ với hai chức vô địch châu Á có 840 điểm. Đồng đội nữ Kata karate và đồng đội nữ bốn người cầu mây giành HC vàng Asiad 19 có cùng 675 điểm.

VĐV người khuyết tật tiêu biểu là lực sĩ Lê Văn Công (Cử tạ, 478 điểm), Lê Tiến Đạt (Bơi, 465 điểm), Phạm Nguyễn Khánh Minh (Điền kinh, 244 điểm), Đặng Thị Linh Phượng (Cử tạ, 229 điểm) và Phạm Thị Hương (Cờ vua, 197 điểm).

HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu là ông Lê Quang Thái (Cử tạ, 275 điểm), Nguyễn Đăng Viễn (Bơi, 259 điểm) và Bùi Quang Vũ (Cờ vua, 138 điểm).

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV, đội thể thao tiêu biểu toàn quốc là sự kiện do Báo Thể thao Việt Nam (nay là Tạp chí thể thao) tổ chức từ năm 1978, nhằm tôn vinh VĐV, HLV, đội thể thao có thành tích xuất sắc và nổi bật trong năm.

Hiếu Lương