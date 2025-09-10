Đền thờ thần toilet, bán đồ lót cầu may ở Nhật Bản

Đền Myotoku-ji ít được khách nước ngoài biết đến nhưng người địa phương thường đến đây khấn thần nhà vệ sinh và mua đồ lót cầu may.

Nằm ở Amagi Yugashima, thành phố Izu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, đền Myotoku-ji được xem là một trong những điểm đến kỳ lạ nhất vùng. Ngôi đền chỉ phổ biến với người địa phương, ít khách nước ngoài hay được các trang du lịch nổi tiếng giới thiệu.

Đền Myotoku-ji bắt đầu được chú ý từ giữa thập niên 1970 khi các phóng viên của đài NHK tình cờ phát hiện. Ngôi đền thờ Ususama Myoo - vị thần được gọi thân mật là "thần toilet".

Ngôi đền nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Tabirai

Người Nhật tin Ususama Myoo là vị thần của ngọn lửa thanh tịnh, có thể thiêu rụi ô uế. Trong quan niệm xưa, nhà vệ sinh được xem là chỗ không sạch sẽ, gắn với điều dữ và tà ma. Chính vì vậy, việc đặt tượng thần tại khu vực toilet hay trong đền, chùa mang ý nghĩa bảo vệ con người khỏi bất hạnh, đồng thời ban phúc cho sức khỏe và đời sống hàng ngày.

Ngay sau khi bước qua cổng, khách dễ dàng nhận thấy những tảng đá và tượng đá gợi liên tưởng tới bộ phận sinh dục. Đằng sau là Ususama Myoo-do, ngôi điện thờ chính. Cách hành lễ tại đây cũng khác biệt so với những ngôi đền thông thường. Du khách có thể tham gia hai nghi thức chính gồm Osasuri và Omatagi.

Bức tượng hình bộ phận sinh dục đặt trước điện chính. Ảnh: Tabirai

Osasuri nghĩa dùng tay xoa lên những bức tượng và phù điêu mô phỏng cơ quan sinh dục nam nữ. Người Nhật tin việc này sẽ giúp cầu an cho sức khỏe sinh sản hoặc chữa bệnh liên quan.

Omatagi là bước qua một hòm công đức được thiết kế giống bồn cầu kiểu Nhật. Sau khi bước qua, khách bỏ tiền cúng vào hòm. Đây được coi như phương thức khấn nguyện chính thống, dù thoạt nhìn có thể khiến người lần đầu đến cảm thấy bất ngờ.

Một điều kỳ lạ khác chính là cửa hàng nhỏ bên cạnh điện thờ. Tại đây, du khách có thể mua quần lót đã được làm lễ cầu phúc. Loại vật phẩm đặc biệt này có nhiều kích cỡ cho nam, nữ và cả trẻ em.

Khu vực bán quần lót may mắn. Ảnh: Tabirai

Theo cách lý giải của người quản lý đền, đồ lót mang lại may mắn và giải quyết những vấn đề nhạy cảm như giúp người già không phải phụ thuộc vào con cháu trong sinh hoạt, giúp trẻ em nhanh hết tè dầm hoặc cầu mong con cháu khỏe mạnh. Với ý nghĩa đó, nhiều người chọn mua để làm quà cho ông bà, cha mẹ hoặc con nhỏ trong gia đình.

Ngoài thần toilet, Myotoku-ji còn có thêm những nơi thờ tự khác như "Boke fuji Kannon" - thần chống lão suy, giúp ngăn ngừa đãng trí. Du khách thường xoa đầu tượng ông bà già đặt dưới chân tượng thần này để cầu nguyện. "Enmusubi Kannon" là thần kết duyên, nơi người trẻ đến để cầu mong tình yêu và hôn nhân thuận lợi.

Hoài Anh (Theo Tokyo Fox, Tabirai)