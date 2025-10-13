Đến khi nhà gái cho cưới, tôi không còn thiết tha

Tôi nghĩ mình mất mặt khi nằm trong sự nâng lên đặt xuống của người khác, phần vì việc kết hôn giờ không quan trọng nữa.

Tôi sẽ không cưới khi nhận ra bản thân chỉ là một sự lựa chọn của người khá. Đọc bài: "Tôi nghi ngờ bị gia đình bạn gái thao túng suốt bốn năm yêu", thấy giống với hoàn cảnh của mình. Tôi là kĩ sư trong khu công nghiệp gần nhà, 34 tuổi, công việc đều đều, thu nhập vừa phải như tác giả. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cũng không hiểu suy nghĩ của phụ nữ trong chuyện yêu đương, kết hôn.

Tôi và bạn gái yêu nhau gần 5 năm thì có đến hơn 4 năm là yêu trong bóng tối, gia đình bạn gái không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi. Tôi có về chơi nhà bạn gái hai lần, lần đầu là về ra mắt; lần thứ hai là khi bạn gái thông báo gia đình không đồng ý, tôi lại đến để xin phép được tiếp tục mối quan hệ nhưng vẫn không được đồng ý. Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi ở trong bóng tối. Tôi nhiều lần nói chuyện với bạn gái về vấn đề này, nói em công khai với gia đình nhưng bạn gái không đồng ý, nói chưa phải thời điểm phù hợp. Trong thời gian chúng tôi ở trong bóng tối, bạn gái nhiều lần nhận mai mối từ gia đình, họ hàng, có gặp mặt, nói chuyện, còn ở mức độ nào thì tôi không rõ.

Theo như lời kể của bạn gái thì đồng ý gặp chỉ để chứng minh với gia đình rằng đã cắt đứt với tôi rồi, thực hư như nào tôi cũng không biết rõ. Thậm chí, gia đình bạn gái còn mời cả người yêu cũ của cô ấy về chơi, để họ có cơ hội kết nối lại với nhau nếu có thể. Giờ gia đình bạn gái đồng ý cho chúng tôi kết hôn nhưng về phía tôi không còn muốn cưới nữa. Phần vì nghĩ mình mất mặt khi nằm trong sự nâng lên đặt xuống của người khác, phần vì việc kết hôn giờ không còn quan trọng với tôi nữa.

Tôi muốn hỏi độc giả, việc bạn gái đã có tôi, dù chỉ là mối quan hệ bị ngăn cấm, thế nhưng vẫn nhận lời mai mối, gặp mặt có phải là hoạt động tự nhiên thông thường không? Lý do bạn gái tôi đưa ra có hợp lý không hay chỉ để lấp liếm, nguỵ biện cho một mục đích nào khác?

Thành Nam