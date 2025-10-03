Tôi nghi ngờ bị gia đình bạn gái thao túng suốt bốn năm yêu

Mọi thứ như đã nằm trong kế hoạch có trước của bạn gái và tôi chỉ là một đối tượng trong kế hoạch đó.

Tôi hơn 30 tuổi, là kỹ thuật viên cho một công ty tại quê nhà, công việc tuy thu nhập không cao nhưng đủ trang trải các chi phí, tiết kiệm được một ít để đề phòng bất trắc trong cuộc sống và lấy vợ. Bạn gái kém tôi 5 tuổi, là nhân viên văn phòng công ty nước ngoài tại tỉnh. Nhà chúng tôi khá gần nhau, chỉ mất 5 phút đi lại. Mối quan hệ của chúng tôi đến nay được hơn 4 năm và tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân với cô gái này.

Người yêu tôi không phải xuất sắc nhưng tôi thấy rất có tình cảm với em. Mối quan hệ của chúng tôi hơn 4 năm thì có 4 năm yêu trong bóng tối, do gia đình bạn gái không đồng ý cho quen tôi. Lý do có nhiều, tôi không tiện nói ra ở đây vì câu chuyện không liên quan gì. Chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, thân thiết, tình cảm khá tốt.

Trong thời gian đó, bạn gái nhận một số lời giới thiệu, mai mối từ gia đình, họ hàng, người thân. Em có kể sơ qua với tôi về một số lần được mai mối đó. Khi ở trong hoàn cảnh vậy, tôi có bực tức, khó chịu nhưng rồi cũng thôi. Bỗng nhiên cách đây ba tháng, bạn gái thông báo gia đình em đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn và làm ngay trong năm nay.

Giờ đây, khi ngồi xâu chuỗi lại các sự kiện, tôi mới thấy có vẻ mình đang bị thao túng một cách có hệ thống. Mọi thứ như đã nằm trong kế hoạch có trước của bạn gái và tôi chỉ là một đối tượng trong kế hoạch đó. Tôi suy nghĩ thì việc gia đình bạn gái ngăn cản chỉ là cái cớ vì thời điểm đó bạn gái tôi có thể chưa muốn kết hôn mà muốn có thời gian để xem xét nhiều đối tượng và tôi là một trong số đó. Vì làm gì có ai có bạn trai rồi vẫn nhận lời xem mắt, gặp gỡ người được mai mối khác nữa. Thêm nữa, số lượng và tính chất cũng như kết quả các cuộc mai mối tôi chỉ được nghe bạn gái kể lại, không kiểm chứng.

Giờ nhìn lại toàn bộ quãng thời gian đã qua, tôi thấy mọi thứ thật sự như một kế hoạch sẵn có, chỉ có điều tôi là người được chọn. Tôi thấy mình quá gà mờ trong mối quan hệ này. Có đúng vậy không các bạn?

Quang Huy