4 ôtô bật đèn khẩn cấp rồi vào quán ăn sáng

Đèn khẩn cấp (hazard) được sử dụng như đèn vạn năng.

Đầu hẻm nhà tôi là một quán ăn sáng. Tôi nhiều lần chứng kiến cảnh một gia đình bốn người đi ôtô rồi đỗ sát lề, bật đèn khẩn cấp rồi ung dung bước vào quán ăn sáng. Chiếc ôtô thứ nhất rồi đến chiếc thứ hai, thứ ba, trên vỉa hè thì xe máy.

Chủ quán bảo "không cho họ đỗ thì khác gì đuổi khách". Sự tiện lợi của vài cá nhân luôn phải đánh đổi bằng sự bất tiện và rủi ro cho hàng chục người khác.

Tôi thấy rất khó hiểu với nhiều tài xế ôtô xem đèn hazard như một cái bùa hộ mệnh trong những trường hợp: đỗ xe giữa đường, chạy rề rề trên đường, ngã tư, cả hai đèn đều nhấp nháy, chẳng biết họ đi thẳng hay rẽ.

Đã có nhiều người nhắc rằng đèn hazard vốn được thiết kế để cảnh báo nguy hiểm, giúp những xe xung quanh nhận biết khi một phương tiện gặp sự cố. Nhưng trong đời sống, nó bị biến thành công cụ hợp thức hóa sự tùy tiện: Đi ăn sáng bật, rẽ ở ngã tư bật, mua hàng ven đường bật, dừng ở biển cấm đỗ vẫn bật.

Câu chuyện nhỏ đó phản chiếu rõ hơn khi mấy ngày qua trên mạng rôm rả chuyện "dừng ôtô bật đèn hazard để rút tiền, mua đồ... có thể bị phạt đến 6 triệu đồng". Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí khó chịu, như thể một quy định rất hiển nhiên lại vô tình cản trở sự tiện lợi hằng ngày của họ.

Có hàng tá lý do đưa ra: '"Tôi chỉ dừng 2 phút", "Không gây kẹt xe", "Xe vẫn nổ máy nên tôi chỉ dừng, không phải đỗ".

Nhưng pháp luật không dựa vào cảm nhận cá nhân. Quy định phân biệt rất rõ:

(1) Dừng xe là đứng yên tạm thời để lên xuống, xếp đồ, kiểm tra kỹ thuật... và người lái không được rời vị trí trừ vài trường hợp đặc biệt.

(2) Đỗ xe là đứng yên không giới hạn thời gian, người lái có thể rời xe sau khi đã thực hiện các biện pháp an toàn.

(3) Khi dừng hoặc đỗ, tài xế phải đảm bảo không ảnh hưởng người đi bộ, phương tiện khác.

Trong trường hợp "tôi chỉ xuống rút tiền 2 phút", bản chất vẫn là rời khỏi xe. Xe vẫn nổ máy hay không, vẫn không làm thay đổi thực tế đó.

Điều đáng nói là hành vi này phổ biến đến mức nhiều người nghĩ nó bình thường. Dần dần, cái sai được lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen tập thể. Người này thấy người kia làm rồi bắt chước.

Rồi họ lại bảo: Vậy tại sao lại đặt trụ ATM ở tuyến đường cấm dừng đỗ này? Muốn mua chai nước lọc, chẳng lẽ phải tốn thêm tiền gửi ôtô... chẳng lẽ phải "hợp thức hóa" sự tùy tiện khi dùng đèn hazard để đổi lại tiện lợi cho thiểu số.

Đỗ xe đúng chỗ, tôn trọng không gian công cộng, hiểu đúng chức năng của thiết bị trên chính chiếc xe mình đang lái.

Về phần những người đỗ ôtô giữa đường rồi lạm dụng đèn hazard để vào quán ăn sáng, đi uống cà phê... tốt nhất nếu đi nhiều người (nhóm bạn bè, gia đình) thì nên đi taxi. Thay vào đó, câu chuyện buôn bán thiếu chỗ để xe hay làn sóng trả mặt bằng xem ra là chỉ dấu buổi hoàng hôn của buôn bán ở nhà mặt tiền.

Với tỷ lệ người dùng ôtô tăng, họ sẽ chọn vào trung tâm thương mại hoặc hàng quán rộng rãi, có bãi đỗ xe đàng hoàng.

Quang Tấn