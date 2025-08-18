Demon Slayer 'không đối thủ' tại rạp Việt

Phần mới "Demon Slayer" thu hơn 80 tỷ đồng sau bốn ngày công chiếu, trở thành anime có doanh thu mở màn cao nhất phòng vé Việt.

Theo thống kê của chuyên trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, ngày 15-17/8, phim bán được hơn 620.000 vé, lấp đầy 11.700 suất chiếu. Tác phẩm bỏ xa các đối thủ Mang mẹ đi bỏ (10,8 tỷ đồng), Dính lẹo (3,5 tỷ đồng). Trước đó, ở buổi chiếu sớm 14/8, nhiều rạp tại TP HCM và Hà Nội ghi nhận tình trạng cháy vé ở các suất định dạng IMAX.

Trailer 'Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành' Trailer "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CGV

Đại diện Box Office Vietnam nhận xét đây là thành tích chưa từng có đối với một bộ phim anime tại thị trường trong nước. Với sức hút như hiện tại, tác phẩm có thể vượt kỷ lục của Minion: Rise of Gru (199 tỷ đồng) để trở thành hoạt hình có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Demon Slayer: Infinity Castle (Thanh gươm diệt quỷ - Vô hạn thành) là phần đầu trong bộ ba phim điện ảnh, do đạo diễn Haruo Sotozaki thực hiện. Nội dung về Muzan Kibutsuji - tổ tiên loài quỷ - tấn công dinh thự Ubuyashiki, kéo Tanjiro và các trụ cột (Hashira) - kiếm sĩ xuất sắc trong Sát Quỷ Đoàn - vào Vô hạn thành, nơi xảy ra cuộc chiến sinh tử với quỷ dữ.

Nhà làm phim chú trọng đầu tư bối cảnh, tạo cảm giác choáng ngợp. Tiết tấu liên tục được đẩy lên cao trào, gây ấn tượng ở các pha hành động kết hợp hiệu ứng ánh sáng. Mạch phim xen kẽ những phân cảnh khai thác chiều sâu tâm lý của các Trụ Cột và nhân vật phản diện, hé lộ xung đột ở các tập tiếp theo.

Một rạp phim tại TP Thủ Đức dán thông báo "Demon Slayer" hết vé tất cả suất định dạng IMAX hôm 14/8. Ảnh: Rạp phim cung cấp

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, dự án "càn quét" phòng vé nhiều quốc gia châu Á. Theo Yahoo, phim hiện vượt mốc 25,7 tỷ yên (174 triệu USD) trong tháng đầu tiên ra mắt, thu hút 18,27 triệu lượt người xem. Tác phẩm giữ vị trí thứ tư trong danh sách phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Nhật Bản.

Hôm 8/8, phim khởi chiếu tại Đài Loan với hàng nghìn vé được đặt trước. Doanh thu ba ngày ra mắt đạt 176 triệu Đài tệ (khoảng 5,9 triệu USD), cao hơn 50% so với kỷ lục mở màn của phần Chuyến tàu vô tận, ngang tầm các bom tấn Hollywood như Avengers hay Fast & Furious. Ở Thái Lan, phim kiếm hơn 150 triệu baht (hơn 4,6 triệu USD) chỉ sau năm ngày phát hành.

Tạo hình nhân vật chính Kamado Tanjiro trong phim. Ảnh: Crunchyroll

Demon Slayer là truyện tranh manga do Gotōge Koyoharu sáng tác và minh họa, lần đầu xuất bản trên tạp chí Weekly Shonen Jump tháng 2/2016. Truyện lấy bối cảnh Nhật Bản thời kỳ Đại Chính, xoay quanh Sát Quỷ Đoàn, một tổ chức chiến đấu chống lại loài quỷ ăn thịt người. Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé bán than tên Kamado Tanjiro trở về nhà, phát hiện gia đình bị sát hại còn em gái Nezuko bị biến thành quỷ. Quyết tâm cứu em và trả thù, Tanjiro gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

Tháng 9/2019, truyện được chuyển thể sang hoạt hình, dài 26 tập và gây sốt trên mạng. Theo nhà xuất bản Shueisha hôm 17/7, các bản truyện bán được hơn 220 triệu bản.

Quế Chi