Demi Moore: 'Tôi và Bruce Willis vẫn là gia đình'

Minh tinh Demi Moore khẳng định vẫn là người nhà của Bruce Willis dù ly hôn, thường xuyên thăm hỏi, động viên chồng cũ vượt qua bệnh tật.

Trên Variety ngày 6/2, Demi Moore, 62 tuổi, nói về mối quan hệ với tài tử Bruce Willis hiện tại: "Chúng tôi luôn là một gia đình, chỉ dưới hình thức khác. Với tôi, tình cảm này không bao giờ là một câu hỏi. Tôi bên cạnh anh ấy vì đó là điều chúng ta thường làm cho những người thương yêu".

Hiện Bruce Willis, 70 tuổi, mắc hội chứng sa sút trí tuệ, sống cùng vợ thứ hai - người mẫu Emma Heming, 47 tuổi - và hai con sau là Mabel, 13 tuổi, Evelyn, 11 tuổi. Nghệ sĩ giải nghệ từ tháng 3/2022 sau khi người nhà thông báo anh gặp tình trạng bất lực ngôn ngữ, ảnh hưởng khả năng giao tiếp, đọc và viết. Theo Variety, Demi Moore thăm chồng cũ hàng tuần, hỗ trợ gia đình mới của anh. Cô hy vọng điều này truyền cảm hứng cho mọi người, tin rằng mọi việc luôn có cách để thực hiện. "Cuộc sống vẫn tiếp diễn sau ly hôn. Vẫn có cách để cùng nuôi dạy con cái bằng tình yêu thương", cô nói thêm.

Demi Moore cùng đón sinh nhật lần thứ 67 của Bruce Willis năm 2022. Ảnh: Instagram Demi Moore

Trò chuyện với CNN tháng 12/2024, Demi Moore cũng từng nói về việc tiếp tục gắn bó với chồng cũ như người thân. Khi ấy, cô còn cho biết Bruce Willis trong trạng thái ổn định. Minh tinh nói thêm: "Điều quan trọng với bất kỳ ai chống chọi bệnh tật là chúng ta hãy gặp họ đúng nơi họ đang ở. Và từ đó, tình yêu và niềm vui sẽ đến với mọi người".

Demi Moore và Bruce Willis kết hôn năm 1987, ly hôn năm 2000. Trong 13 năm chung sống, họ có ba con gái là Rumer, 37 tuổi, Scout, 34 tuổi, và Tallulah, 31 tuổi. Dù "đường ai nấy đi", cả hai duy trì tốt mối quan hệ, ủng hộ sự nghiệp của nhau. Năm 2019, Willis dự tiệc ra mắt hồi ký của Moore tại Los Angeles, đăng hình cả hai chụp chung với Emma và ba con lớn. Cô còn sống cùng Willis và gia đình anh trong thời gian tự cách ly vì dịch Covid-19 năm 2020.

Đại gia đình của Bruce Willis chụp hình dịp mừng sinh nhật anh năm 2023. Từ trái qua: Emma Heming, Evelyn, Tallulah, Bruce, Scout, Mable, Demi Moore và Rumer. Ảnh: Instagram Demi Moore

Demi Moore sinh năm 1962, là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood, nổi tiếng với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách người đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape. Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân. Cô cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau Bruce Willis, Moore làm kết hôn Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, ly hôn năm 2013.

Bruce Willis sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Anh được biết đến rộng rãi sau loạt tác phẩm hài tình cảm thập niên 1980 như Moonlighting, Hudson Hawk. Sau đó, tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám. Tổng doanh thu phòng vé của anh khoảng hơn 8,3 tỷ USD, thuộc top 100 diễn viên ăn khách nhất mọi thời, theo The Numbers.

Năm 2009, Bruce cưới Emma Heming. Sau khi mắc bệnh, nghệ sĩ ít khi lộ diện trước công chúng. Lần gần nhất Bruce xuất hiện là vào ngày 16/1 để cảm ơn lực lượng cứu hộ, cảnh sát bảo vệ người dân khỏi trận cháy rừng đầu năm ở Los Angeles.

Bruce Willis bắt tay cảm ơn cảnh sát 2025 Bruce Willis bắt tay tri ân cảnh sát hỗ trợ người dân trong vụ cháy rừng ở California hôm 16/1. Video: Instagram Emma Heming Willis

