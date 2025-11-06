Đêm thấp thỏm trong tâm bão Kalmaegi

Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi, Gia Lai đã sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn nhưng vẫn thấp thỏm lo cho nhà cửa bởi gió giật dữ dội khi bão đổ bộ, tối 6/11.

"Gió rít dữ dội, giật liên hồi. Tôi chưa thấy trận bão nào khủng khiếp như vậy", chị Nguyễn Liên, 46 tuổi, nói trong tiếng gió rít vọng vào điện thoại.

Từ 16h ngày 6/11, toàn xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai mất điện. Trường Tiểu học số 2 Mỹ Hiệp, nơi chị Liên và hơn 50 hộ dân xóm Bình Tân Tây trú ẩn, chìm trong bóng tối. Dưới ánh đèn pin, họ ăn tối bằng mì tôm, bánh mì do chính quyền tiếp tế.

Người dân xóm Bình Tân Tây, xã Phù Mỹ Nam, Gia Lai tránh bão tại Trường tiểu học số 2 Mỹ Hiệp. Ảnh: Liên Nguyễn

Khoảng 18h, bão số 13 đổ bộ. Chị Liên kể các cửa lớp học đã buộc chặt vẫn rung lên bần bật. Bên ngoài, tiếng cây đổ, tiếng mái tôn từ các nhà xung quanh bị cuốn bay, va đập loảng xoảng. Mỗi lần có tiếng động lớn, cả phòng lại giật mình, ánh mắt lo lắng dõi về phía cửa.

Mọi người co cụm vào một góc, cách xa cửa sổ. Nỗi lo lớn nhất là khu vệ sinh nằm tách biệt ngoài sân, không ai dám ra. Nhiều gia đình chủ động mang bô cho trẻ nhỏ. "Cũng may đã sơ tán kịp thời, chứ cố thủ ở nhà cấp bốn lúc này không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Liên nói.

Cách đó chừng 30 km, tại xã Đề Gi, chị Cẩm Phượng, 24 tuổi, cũng xác định sẽ thức trắng đêm nay tại Trường THCS Cát Khánh. "Điện mất, gió quật vào mọi thứ ầm ầm như ai đó cầm búa giáng. Người lớn, trẻ con chẳng ai dám ngủ", chị Phượng nói.

Chính quyền đã phát chăn chiếu, mì tôm và hỗ trợ mỗi người 50.000 đồng một ngày. Theo ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi, đây là đợt di dời tránh bão đông nhất 10 năm qua, với hơn 600 hộ dân.

Bà Hồng (trái) và bà Hoa nhặt hành sau thu hoạch, trong khi đi tránh bão tại ông Huỳnh Văn Hiệp ở thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, chiều 6/11. Ảnh: Diệu Hiền

Nhưng không phải ai cũng sơ tán tập trung. Tại thôn Chánh Lợi, 12 người của bốn hộ hàng xóm đã dọn đến ở nhờ căn nhà hai tầng kiên cố của ông Huỳnh Văn Hiệp. "Ở đây mọi người cùng nhau nấu nướng, ăn ba bữa chung. Đỡ lo hơn, nhưng lòng vẫn như lửa đốt", bà Bùi Thị Hồng, 59 tuổi, nói.

Trước khi đi, vợ chồng bà đã kê giường cao thêm bốn viên gạch, đưa tủ lạnh, TV và 13 bao lúa lên kệ. Tài sản lớn nhất là hai con bò và 15 con gà phải để lại. "Nghe nói bão này lớn lắm, tôi sợ nhà sập không còn chốn dung thân", bà lo lắng.

Tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), chị Trần Thị Đào, 37 tuổi, đang ôm con hơn một tuổi trong nhà văn hóa Thạnh Đức 2. Ba đứa nhỏ còn lại nằm sát bên mẹ. Sáng nay, lực lượng chức năng hỗ trợ 5 mẹ con chị cùng cha mẹ già đến đây. Chị chỉ kịp gom vài bộ đồ, bình sữa, rồi bồng bế nhau đi trong cơn mưa xối xả.

"Ở đây kiên cố, có chính quyền lo đồ ăn thức uống nên yên tâm hơn nhiều", chị nói. Nỗi lo lớn nhất của chị là chồng đi biển nhưng may mắn là hai hôm trước anh gọi về, nói đã cập bờ Nam Định an toàn.

Khu trú ẩn này có 15 hộ với 60 nhân khẩu, cùng khoảng 10 cán bộ, dân quân túc trực xuyên đêm. Ông Nguyễn Tiến Lên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Sa Huỳnh, cho biết toàn phường đã sơ tán tập trung 1.500 người và bố trí ở xen ghép trong những hộ có nhà kiên cố hơn 2.500 người.

"Bà con an toàn, có cái ăn, chỗ ngủ là điều quan trọng nhất lúc này", ông Lên nói.

Chị Đào (áo kẻ) và các con ở nơi tránh bão tại nhà văn hóa Thạnh Đức 2 (phường Sa Huỳnh), tối 6/11. Ảnh: Trần Quyết

Từ 19h ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cửa kính khách sạn vỡ, cây xanh gãy đổ, sóng biển cao 2–5 mét cuộn trắng bờ miền Trung. Với sức gió 118-149 km/h, giật cấp 15, hàng loạt nhà tốc mái, cột điện gãy, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Toàn bộ xe bị cấm lưu thông trên gần 70 km cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Quỳnh Dương