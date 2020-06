Gia đình Trịnh Công Sơn, cha con Trần Mạnh Tuấn... tham gia chương trình trực tuyến nhớ cố nhạc sĩ.

Trong chương trình Những câu chuyện kể tối 3/7, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần song tấu các bản Một cõi đi về, Hạ trắng. An Trần còn trình diễn solo ca khúc Còn tuổi nào cho em với phần đệm đàn của 5 nhạc sĩ: Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Quốc An, Hoài An, Võ Hoài Phúc.

Đêm nhạc online tưởng nhớ Trịnh Công Sơn Trần Mạnh Tuấn tập saxophone cùng con gái cho đêm nhạc. Video: Vân Trình. Hoàng Trang, Nguyễn Đông - đôi nghệ sĩ gây chú ý gần đây khi cover các ca khúc Da Vàng - thể hiện Một ngày như mọi ngày, Dấu chân địa đàng, Ta thấy gì trong đêm nay... Ca sĩ Đức Tuấn khép lại đêm nhạc với các bài: Em còn nhớ hay em đã quên, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Xin cho tôi...

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ - sẽ ôn lại kỷ niệm về anh trai cùng các giai thoại sáng tác. Bà xúc động khi các đồng nghiệp liên tiếp tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ, dù tháng 4 - tháng giỗ Trịnh - đã qua. Bà nói: "Sau 19 năm anh qua đời, ngày càng nhiều nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn được phổ biến, cho thấy di sản âm nhạc đồ sộ mà anh để lại. Sinh thời, anh Sơn dồn tâm huyết để ca ngợi tình yêu, hòa bình. Chúng tôi hy vọng qua các đêm nhạc, những sáng tác ấy truyền đi thông điệp về khát khao hòa bình".

Chương trình là số thứ hai trong chuỗi đêm nhạc Phòng trà online, do 5 nhạc sĩ Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Quốc An, Hoài An, Võ Hoài Phúc tổ chức. Vân Trình - đạo diễn chương trình - cho biết ý tưởng series được khởi xướng từ đầu tháng 3. Anh nói: "Dù giãn cách xã hội đã kết thúc, chúng tôi tin nếu tổ chức một chương trình âm nhạc online chất lượng, vẫn thu hút sự quan tâm từ khán giả". Khi anh trao đổi với Tuấn Thăng - cựu trưởng nhóm Saigon Boys, nhạc sĩ tán đồng và mời thêm bốn bạn thân tham gia.

Tam Kỳ