Đêm nhạc bị chỉ trích vì không giãn cách

MỹĐêm nhạc từ thiện của nhóm Chainsmokers bị chỉ trích vì để khán giả đứng gần nhau, vi phạm quy định giãn cách thời dịch.

Ngày 27/7, trên Twitter lan truyền đoạn video về đêm nhạc Safe and Sound của nhóm Chainsmokers tại khu Hamptons, New York. Buổi diễn tổ chức theo hình thức lưu động, khán giả đến bằng ôtô và ngồi trong xe để nghe nhạc. Tuy nhiên, nhiều người rời xe tiến gần sân khấu nhảy múa, ăn mừng. "Không tự giác giãn cách trong đại dịch. Chúng ta như đang bị nguyền rủa vậy", người dùng chia sẻ đoạn video viết. Bài đăng thú hút gần 5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ trích nhóm khán giả trên Twitter.

Đêm nhạc Chainsmokers bị chỉ trích vì không giãn cách Khán giả tụ tập thành nhóm đông, không giữ khoảng cách an toàn tại đêm nhạc của Chainsmokers. Video: Twitter.

Theo NME, chính quyền thành phố New York đang điều tra sự việc. Bác sĩ Howard Zucker - trực thuộc Bộ Y tế Mỹ - yêu cầu các nhà quản lý khu Hamptons cung cấp thông tin chi tiết về buổi diễn, nhằm xác minh công tác tổ chức có đảm bảo các quy định về giãn cách xã hội hay không.

Đại diện công ty tổ chức đêm nhạc nói với Billboard video "ghi lại từ một góc nhìn không bao quát" và khẳng định rất cẩn thận trong công tác phòng dịch. "Chúng tôi làm mọi thứ trong khả năng để tuân thủ hướng dẫn của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh). Cứ 30 phút, một thông báo nhắc nhở khán giả được phát từ sân khấu chính. Cùng lúc, đội an ninh thường xuyên đi kiểm tra và nói mọi người đeo khẩu trang. Mỗi chiếc xe được bố trí cách nhau khoảng 1,8 m. Khán giả chỉ được ra ngoài khi đi vệ sinh. Nước rửa tay được bố trí khắp nơi, bổ sung mỗi 10 phút nếu hết. Khẩu trang miễn phí tại cửa soát vé".

Đêm nhạc của Chainsmokers tổ chức tại khu đất rộng khoảng 40 hecta ở công viên thuộc Hamptons hôm 25/7. Giá vé từ 1.250 đến 25.000 USD. Toàn bộ lợi nhuận được tặng cho các quỹ từ thiện địa phương như Children’s Medical Fund of New York, No Kid Hungry hay Southampton Fresh Air Home.

Thời gian qua, nhiều đêm nhạc tại Mỹ có tình trạng vi phạm quy định giãn cách xã hội, theo hướng dẫn ban hành bởi CDC. Cuối tháng 6, ca sĩ nhạc đồng quê Chase Rice biểu diễn trước hàng nghìn người tại Brushy Mountain State Penitentiary, địa danh từng là nhà tù nay được bảo tồn thành thắng cảnh du lịch. Một số video trên mạng xã hội cho thấy nhiều khán giả không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn khi nghe nhạc.

Đạt Phan (theo NME, Billboard)