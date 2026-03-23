Đêm kinh hoàng ở miền nam Israel dưới mưa tên lửa Iran

Khi tên lửa Iran tập kích thị trấn Arad, thiếu niên 17 tuổi Franky cho biết chưa từng chứng kiến cảnh tàn phá "kinh hoàng" như thế này.

Ido Franky, 17 tuổi, vội vã đi trú cùng gia đình khi còi báo động không kích vang lên tại thị trấn Arad, miền nam Israel đêm 21/3.

"Tiếng nổ 'bùm, bùm!' vang lên, mẹ tôi la hét", cậu nói gần địa điểm tên lửa rơi xuống, nơi ba tòa nhà bị hư hỏng và hỏa hoạn bùng lên. "Cảnh tượng thật kinh hoàng. Thị trấn này chưa từng bị tập kích như thế này".

"Cả ngôi nhà rung chuyển, rèm cửa rung bần bật và mặt đất chao đảo", tài xế taxi Mike Getner, 45 tuổi, kể lại. "Có thể cảm nhận rõ rệt tên lửa rơi ngay sát bên mình".

Cư dân Arad kiểm tra thiệt hại của tòa chung cư trúng tập kích của Iran ngày 22/3. Ảnh: AFP

Công ty dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom của Israel cho biết 84 người bị thương ở hiện trường đã được đưa đi cấp cứu, bao gồm 10 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Rạng sáng 22/3, hàng chục người vẫn ở hiện trường, chụp ảnh hoặc gọi điện cho bạn bè, gia đình, để chia sẻ thông tin, dù chính quyền phát loa cảnh báo người dân không nên tiếp cận.

Lực lượng an ninh tuần tra các đường phố bằng đèn pin trong khi đội cứu nạn tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Vụ tập kích để lại một hố rộng khoảng 5 mét giữa những tòa nhà trúng tên lửa.

Lực lượng cứu nạn tại hiện trường vụ tập kích ở Arad rạng sáng 22/3. Ảnh: AFP

Vài tiếng trước khi lao xuống Arad, tên lửa Iran cũng đánh trúng thị trấn Dimona cách đó 25 km về phía tây nam. Dimona được cho là nơi đặt kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông dù Israel chưa bao giờ xác nhận có sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tên lửa rơi cách cơ sở này khoảng 5 km, khiến 30 người bị thương. Video trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ từ trên không lao xuống mặt đất. Một tòa nhà chung cư hư hại nặng nề, bên cạnh là một hố bom lớn.

Yitzhak Salem, 62 tuổi, đang cùng vợ trú ẩn trong phòng an toàn kiên cố tại nhà riêng ở Dimona thì vụ nổ xảy ra, khiến căn phòng ngập trong khói bụi. "Cảm giác giống như một cơn bão dữ dội hòa lẫn với một trận động đất vậy", ông kể lại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay đây là "một buổi tối rất khó khăn trong cuộc chiến vì tương lai của chúng ta".

"Chúng tôi quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù của mình trên mọi mặt trận", ông Netanyahu nói với thị trưởng của Arad.

Thiệt hại ở thị trấn Dimona, miền nam Israel, sau đòn tập kích của Iran ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên quân đội Israel, thông báo trên mạng xã hội X rằng "các hệ thống phòng không đã hoạt động nhưng không đánh chặn được tên lửa, chúng tôi sẽ điều tra vụ này".

Hình ảnh từ Arad và Dimona cho thấy sự khốc liệt mà người dân Israel đối mặt trong các cuộc tấn công liên tiếp kể từ ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel không kích Iran và Tehran mở chiến dịch trả đũa. Sức ép từ vụ nổ lớn đến mức hất văng người dân xuống đất và làm vỡ vụn cửa sổ kính.

Ít nhất 15 người ở Israel và 4 người Palestine ở Bờ Tây đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tên lửa của Iran. Đợt tấn công hôm 21/3 vào Dimona và Arad nằm trong số các vụ tập kích của Tehran gây thiệt hại lớn nhất cho Israel. Ở chiều ngược lại, tên lửa Mỹ và Israel cũng đang gây thiệt hại nặng nề cho Iran, hơn 1.500 người ở nước này đã thiệt mạng.

Hồng Hạnh (Theo AFP)