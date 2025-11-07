Đêm không ngủ trong khách sạn tránh bão Kalmaegi

Nghe mẹ thông báo “đi khách sạn tránh bão”, hai con chị Hà hăm hở dọn đồ, tưởng sắp được du lịch nhưng vài giờ sau, chúng trải qua một đêm “như tận thế”.

Trưa 6/11, khi cơ quan khí tượng phát cảnh báo bão Kalmaegi mạnh cấp 12, giật cấp 14, vợ chồng chị Hứa Thị Hà, 33 tuổi, ở thị xã Sông Cầu, Đăk Lăk đưa hai con vào khách sạn gần nhà tránh trú. Căn nhà cấp bốn kiêm cửa hàng hải sản của gia đình đã cũ, nằm sát mặt biển, không an toàn trước bão dữ.

Ba ngày trước khi bão vào, chị Hà gọi điện đặt phòng nhưng các tầng thấp đều kín khách, chỉ còn ở tầng 5 (trên cùng). Biết ở trên cao nguy hiểm hơn nhưng chị đành chấp nhận. 15h, sau khi gia cố cửa hàng, cả nhà xách theo mì tôm, phích nước và đồ cá nhân chạy vào khách sạn.

Khoảng 18h, gió bắt đầu mạnh dần lên, toàn khu bị cắt điện. Nửa tiếng sau, tiếng gió rít từng hồi, cửa kính rung bần bật. Con trai 7 tuổi của chị Hà hoảng loạn, òa khóc. "Đi khách sạn mà như tận thế vậy mẹ?", cậu bé nói.

Đến 19h, bão đạt đỉnh điểm. Những tấm kính cường lực ở tầng 5 nơi gia đình chị trú ngụ vỡ vụn, bay tứ phía. "Cả tòa nhà rung lắc, gió hú ầm ầm, nước chảy ào ào qua khe cửa", chị kể.

Kính rơi vỡ dọc hành lang khách sạn nơi chị Hà và gia đình tránh trú. Ảnh: Mỹ Hạnh

Cả nhà trùm chăn lên đầu để tránh mảnh kính vỡ, dắt nhau xuống tầng thấp hơn. Ở các phòng khác, người già, trẻ nhỏ cũng túa ra hành lang vì cửa sổ bị gió giật tung. Hơn 10 người lớn, trẻ nhỏ dồn vào chung một căn phòng chỉ có một giường. Họ trải thêm chăn, chiếu, mắc võng để có chỗ ngả lưng.

Hơn 20h, khi gió dịu bớt, chị Hà nhận tin nhắn nước dâng vào cửa hàng. Chồng chị và nhân viên vội chạy về, đưa hải sản lên thùng chứa xe tải. Con ngủ, chị Hà cũng về nhà phụ chồng. Hơn 1h đêm, họ mới quay lại khách sạn, chợp mắt.

"Tôi chưa bao giờ trải qua một đêm đáng sợ như thế", chị nói.

Cách đó vài con phố, vợ chồng chị Hạnh Phương, 28 tuổi, cũng đưa con trai ba tuổi vào khách sạn. "Nhà chỉ có một tầng, mái tôn, nên sợ không trụ nổi", chị nói. Chị quyết định thuê phòng ở tầng ba, phía trong, tránh hướng gió.

Trước khi đi, con trai chị háo hức vì được ngủ khách sạn. "Tôi còn trấn an chồng, coi như đi đổi gió, tránh bão", chị kể. Nhưng đến 17h, gió rít phần phật, nước tạt ướt cả rèm. Một tiếng "rắc" vang lên, kính bật tung, gió ùa vào. Mất điện, mất sóng điện thoại, vợ chồng chị kéo vali vào nhà vệ sinh trú tạm. "Khách sạn rung lắc khủng khiếp", chị nói.

Đêm qua, họ gần như thức trắng, thấp thỏm đợi gió ngừng, mưa tạnh để về nhà. Qua camera, chị thấy nước dâng vào tiệm, đồ đạc trong nhà bị gió lùa vào thổi tung.

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, 27 tuổi, chủ khách sạn nơi gia đình chị Hà trú bão, cho biết toàn bộ 20 phòng đã kín chỗ từ sáng 6/11, 100% là người dân địa phương. "Tối qua gió mạnh quá, điện cúp hết, kính hành lang và ở sảnh rơi vỡ nát vụn như mưa đá", bà chủ khách sạn nói, "Lúc đón khách, tôi nói nếu mất điện hay gặp sự cố mong mọi người thông cảm, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng vậy".

Nhiều khách sạn ven biển trong tâm bão như của chị Hạnh cũng chịu thiệt hại nặng. Tại khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, gió mạnh luồn vào đánh vỡ nhiều tấm kính cường lực, rơi tung tóe xuống sảnh.

Gió giật khiến kính cường lực vỡ tung tại khách sạn ven biển Quy Nhơ Gió quật vỡ kính khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn, Gia Lai. Video: Minh Hoàng

Sau bão, chị Hạnh dự định tạm ngưng kinh doanh để khắc phục thiệt hại. "Kính rơi trúng cả ôtô của khách, gây hư hỏng nặng nhưng may mắn mọi người đều an toàn", chị nói.

Sáng nay, chị Hà ra quầy lễ tân thanh toán tiền nghỉ, bất ngờ khi được thông báo khách sạn không thu tiền. "Khách sạn thiệt hại lớn lắm, nhưng vẫn chia sẻ với bà con. Trong lúc như thế này mới thấy sự sẻ chia đáng quý", chị Hà nói.

Chị Trần Thị Như Trúc, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng, phường Sông Cầu, cho biết tại phường có khoảng 30 khách sạn, nhà nghỉ. Ngày 6/11, đa số các khách sạn mở cửa miễn phí đón bà con đến tránh bão, gần như kín phòng.

"Theo ghi nhận, một số khách sạn ở cửa biển bị rung lắc mạnh, vỡ cửa kính, còn lại các khách sạn xa biển kiên cố nên khá an toàn", bà nói.

Theo khảo sát của VnExpress, trong ngày 6/11 nhiều khách sạn lớn ở vùng tâm bão như Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ) đều đã mở cửa đón khách là người dân đến ở tránh bão.

Kalmaegi - cơn bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11 - đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk tối 6/11, gây gió giật cấp 15, mưa lớn, mất điện diện rộng và nhiều thiệt hại về hạ tầng.

Sau hơn 5 giờ quần thảo với sức gió có lúc cấp 13, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng cho Đăk Lăk, Gia Lai. Tính đến sáng nay, các địa phương ghi nhận 5 người chết, 2.600 nhà hư hỏng, nhiều tàu bè bị chìm, nguy cơ sạt lở, lũ lụt diện rộng.

Phạm Nga