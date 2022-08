Đêm hè Paris dưới ống kính chàng trai Việt

Lukas cho biết, mùa hè ở Paris thường dao động 18 đến 30 độ C, hoặc thấp hơn. Buổi sáng nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, chiều lên đến 30 độ C rồi giảm dần.

Trên ảnh, người dân Paris cùng bạn bè ra tụ tập bên bờ sông Seine nổi tiếng, hóng mát, trò chuyện. Đây là nơi mà người dân thường ra vào mỗi dịp cuối tuần.