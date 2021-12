Đêm định mệnh của nữ phóng viên thời trang nổi tiếng

MỹSau thời gian làm việc cho nhiều tạp chí thời trang, Christa Worthington chuyển nhà về bờ biển vắng, tìm không khí bình yên, nhưng chuyện xấu bất ngờ ập đến.

Hôm 6/1/2002, Tim Arnold, đến nhà bạn gái, Christa Worthington ở thị trấn Truro, bang Massachusetts. Anh lái xe vào sân và có dự cảm bất lành khi thấy nhà bạn gái có dấu hiệu bị đột nhập. Cửa trước và cửa sổ đều hư hỏng nặng do va đập, trong nhà tối om.

Tim dò dẫm tìm đường, trong bóng tối có tiếng khóc của bé Ava 2 tuổi rưỡi, con gái của Christa. Lần theo tiếng khóc, Tim vào đến bếp, phát hiện Christa nằm bất động trên sàn, cơ thể đẫm máu. Bé Ava bình an, đang ôm mẹ khóc. Tim run rẩy lấy điện thoại di dộng gọi ngay cho cảnh sát. Họ phát hiện Christa đã bị cưỡng hiếp trước khi chết.

Cửa sau nhà, dẫn từ đường vào nhà bếp đang mở, chốt cửa bị phá hỏng. Xe của nạn nhân không ở trong sân mà đậu bên vệ đường. Trong sân, cảnh sát tìm thấy một chiếc kính, một chiếc mũ, một chùm chìa khóa nhà và một đôi tất. Ngoài ra, những dấu vết kỳ lạ như thể có một vật nặng bị kéo lê trên nền đất khiến các nhà điều tra tin rằng Christa đã bị tấn công bên ngoài và sau đó bị kéo vào trong nhà.

Christa Worthington. Ảnh: The Boston Globe

Các giám định pháp y không thể xác định thời gian nạn nhân tử vong. Một mẫu DNA cũng được tìm thấy trong âm đạo Christa. Nguyên nhân tử vong chính là một nhát dao đâm thủng phổi trái, xuyên qua người nạn nhân và cắm thẳng vào sàn nhà.

Ngoài những manh mối trên, cảnh sát tin rằng cô bé Ava đã có mặt trong khoảng thời gian mẹ bị giết chết. Cảnh sát tìm thấy những dấu tay nhỏ đẫm máu của Ava in lên khắp ngôi nhà và đồ vật.

Cảnh sát bắt đầu điều tra lý lịch của Christa và phát hiện cô là phóng viên có tiếng trong làng thời trang. Mới 26 tuổi, Christa đã làm việc cho hàng loạt tạp chí hàng đầu, uy tín nhất thế giới như Women's Wear Daily, Cosmopolitan, ELLE, Harper's Bazaar, and The New York Times. Hai mẹ con cô vừa rời New York về ngôi nhà gỗ nhỏ ven biển này để tìm cảm giác bình yên sau thời gian làm việc ở các đô thị lớn.

Tối 4/1/2002, Christa nói chuyện với người trông trẻ qua điện thoại lúc 20h. Trưa hôm sau, cô lỡ hẹn với tiệm làm tóc yêu thích mà không báo trước. Những tờ nhật báo ngày 5-6/1 vẫn ở trước cửa nhà. Do đó, cảnh sát tin rằng cô bị sát hại vào khoảng 20h ngày 4/1 đến trưa hôm sau.

Tại nhà Christa, cảnh sát tìm thấy mẫu tinh dịch của Tim trên tấm chăn đặt cạnh nạn nhân khi bị cưỡng hiếp, song không trùng khớp với mẫu tìm thấy trong thi thể Christa.

Thẩm vấn Tony, cha bé Ava và là bạn trai cũ của nạn nhân, cảnh sát biết anh ta đã có gia đình. Họ lén lút ngoại tình và Christa đã mang thai ngoài ý muốn.

Song Tony khai, sau khi biết có thai ngoài ý muốn, Christa đã quyết định nuôi con một mình. Cô không muốn Tony bỏ vợ và chỉ yêu cầu anh hỗ trợ việc nuôi nấng Ava. Họ thỏa thuận để anh chu cấp tiền nuôi con và dành thời gian cho Ava. Vợ Tony cũng biết việc ngoại tình của chồng nhưng đã tha thứ.

Tony nói với cảnh sát mối quan hệ giữa anh và Christa rất tốt, không có lý do gì muốn cô ấy chết. Vợ Tony cũng làm chứng chồng đã ở cạnh mình suốt khoảng thời gian Christa bị sát hại. Quan trọng hơn, DNA của Tony cũng không trùng khớp với hung thủ. Vụ án bế tắc, không còn nghi phạm nào.

Ba năm sau, thông qua hoạt động khuyến khích người dân trong thị trấn cung cấp mẫu DNA, cảnh sát phát hiện ra manh mối bất ngờ. Mẫu tinh dịch trên thi thể nạn nhân thuộc về Christopher McCowen, người thu gom rác.

Christopher phủ nhận liên quan đến cái chết của nữ phóng viên nổi tiếng, nói chưa bao giờ nói chuyện với Christa và chưa bao giờ vào nhà cô. Song khi nghe cảnh sát đề cập đến bằng chứng DNA, Christopher bắt đầu run sợ.

Hắn kể, tối 4/1/2002 đã uống rượu với người bạn tên Jeremy. Sau khi say mèm, cả hai cùng đến nhà Christa. Christopher đã quan hệ với sự đồng thuận của Christa ở ngoài hành lang nhà bếp, cũng là nơi thi thể nữ phóng viên được tìm thấy. Tuy nhiên, Christopher khẳng định kết thúc cuộc "mây mưa", Christa vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Thậm chí, cô còn cho anh số điện thoại.

Christopher ra ngoài xe đợi Jeremy chở về thì không thấy bạn. Một lúc sau, hắn thấy bạn đi ra từ nhà Christa. Do đó, hắn cho rằng bạn mình mới là thủ phạm.

Khi cảnh sát nói chuyện với Jeremy, anh ta thừa nhận đã đi uống rượu với Chris tối đó, nhưng sau đó đến nhà một người bạn khác chơi đến hôm sau. Các bạn của Jeremy cũng xác nhận điều này.

Cảnh sát tin Jeremy nói thật. Hơn nữa, DNA của Jeremy không được tìm thấy ở bất cứ đâu trong nhà nữ phóng viên.

Christopher McCowen bật khóc trong buổi tuyên án cuối năm 2006. Ảnh: ABC News

Biết rằng lời nói dối của mình bị lật tẩy, Christopher lần thứ hai thay đổi lời khai. Hắn nói sau khi uống rượu cùng Jeremy đã tiếp tục thu gom rác. Khi đi ngang qua nhà Christa, cô nhờ hắn vào nhà và dọn dẹp cây thông Noel.

Tại đây, nữ phóng viên đã dụ dỗ hắn và cả hai đã nảy sinh quan hệ tình dục đồng thuận. Tuy nhiên, hắn khẳng định Christa hoàn toàn khỏe mạnh khi hắn rời khỏi ngôi nhà gỗ. Có thể có kẻ khác đã đột nhập và sát hại cô ấy sau đó.

Các nhà điều tra vẫn không tin lời Christopher. Không ai tin một người có học thức, giàu có như Christa lại dụ dỗ rồi dễ dãi quan hệ với người thu gom rác như Christopher. Bên cạnh đó, bài kiểm tra trí tuệ cho thấy hắn có vấn đề về nhận thức xã hội, IQ chỉ ngang học sinh cấp hai.

Cảnh sát cáo buộc, trong khi đi thu gom rác xung quanh thị trấn, Christopher đã trông thấy nữ phóng viên xinh đẹp ở nhà với con nhỏ và nảy sinh ý đồ xấu. Hắn đã đột nhập nhà, cưỡng hiếp nạn nhân rồi dùng dao trong bếp đâm chết cô.

Tháng 11/2006, Christopher McCowen bị kết án tội Hiếp dâm và Giết người cấp độ 1 với 3 bản án tù chung thân không ân xá.

Hoàng Phong (Theo Chilling Crime, ABC News, New York Times)