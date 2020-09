Chỉ ba golfer âm điểm ở vòng hai US Open

Patrick Reed dẫn đầu ở điểm -4 sau 36 hố, nhưng không thuộc nhóm ba golfer đánh dưới par70 của sân Tây Winged Foot ở vòng hai US Open hôm 18/9.

Sân Tây Winged Foot, sau vòng khai màn có phần dễ chịu, thực sự "giương vuốt" trước các ngôi sao. Hôm 17/9, 21 đấu thủ đánh dưới số gậy chuẩn - par của sân. Nhưng sang ngày kế tiếp, chỉ ba người under par, và chín người khác đạt even par.

Ở vòng đầu, Reed đánh 66 gậy, trong đó ghi hole-in-one hố 7 par3, dài 165 yard bằng gậy sắt số 9, rồi vào nhóm T2 ở điểm +4 với Matthew Wolff và Thomas Pieters. Khi đó, đỉnh bảng thuộc về Justin Thomas ở -5 còn T5 (-3) gồm Rory McIlroy, Lee Westwood và Louis Oosthuizen.

Patrick Reed đánh bóng trên fairway hố hai US Open hôm 18/9/2020. Ảnh: AP

Sang vòng hai, Reed thuộc nhóm chín người even par, nhưng lên đầu đoàn tranh danh hiệu nhờ số gậy âm trước đó và việc top 5 sa sút phong độ. Thomas đánh 73 gậy, nên xuống T3 (-2), Wolff và Pieters đều đánh 74 gậy nên cùng vào T7.

McIlroy đánh 76 gậy như Westwood, khi cả hai rớt xuống T22 (+3). Còn Oosthuizen khá hơn khi rớt vào T12 (+1) cùng golfer thứ hai thế giới Jon Rahm.

"Có thể Ban tổ chức dàn trận khởi sự dễ thở để chúng ta vào giải nhẹ nhàng. Sau đó, họ bắt đầu bày ra thử thách thực sự cam go", Reed nhận xét sự khác biệt về chuyên môn giữa hai vòng đầu.

Hôm 18/9, Reed phát bình quân 285 yard, trúng 5 trong 14 fairway và đạt tỷ lệ lên green theo chuẩn (GIR) ở mức trung bình. Green nhanh và cỏ rough cao hơn, các chỉ số về khoảng cách và độ chính xác trong cú phát bóng lẫn GIR đều giảm, nhưng anh vẫn dùng 25 putt như 18 hố trước đó.

Và chính "even par" đã giúp một số ngôi sao cải thiện đáng kể vị trí trên bảng điểm sau 36 hố. Nhóm này có số một thế giới Dustin Johnson, Daniel Berger, Billy Horschel. Johnson và Berger cùng nhảy 49 bậc lên T22, còn Horschel thêm 40 bậc lên T17 (+2).

Trong số "under par" hôm 18/9, Bryson DeChambeau sâu nhất, ghi điểm -2. Anh đạt bảng điểm xuất sắc bằng điểm eagle ở hố 9, par5 cuối vòng. Ở hố này, DeChambeau dùng gậy pitching wedge đánh cú thứ hai xuôi gió để đưa bóng "2 on", cách miệng hố 1,8 mét.

Nhờ vậy, anh nhảy 12 bậc lên thứ hai với điểm -3 trong đoàn tranh danh hiệu. Cùng -1 nhưng Hideki Matsuyama thăng 26 bậc, lên T7 còn Bubba Watson vọt 45 bậc lên T12. T7 ít hơn một gậy so với T12 và kém đỉnh bảng bốn gậy.

Vạch cắt loại ở điểm +6 khiến nhiều chủ nhân major sớm rời cuộc chơi. Danh sách gồm Tiger Woods, Phil Mickelson, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Justin Rose, Martin Kaymer, Keegan Bradley, Si Woo Kim, Matt Kuchar, Jimmy Walker, Danny Willett, Henrik Stenson, Sergio Garcia, Graeme McDowell.

Đỉnh bảng không âm sâu và Tây Winged Foot khó lường nên vẫn có người, dù dương cao, vẫn lạc quan về cửa tranh U.S Open lần thứ 120. "Tôi vẫn tự tin sau khi xem thành tích phiên buổi chiều vòng hai. Green đang khô cứng và còn nhanh hơn nữa. Nếu thêm gió thì tôi nghĩ sẽ có nhà vô địch over par", Adam Scott nhận xét lợi thế cạnh tranh và ước đoán kết quả chung cuộc. Scott đang +5, kém chín gậy so với Reed.

Quốc Huy tổng hợp