'Deadpool 3' mở màn hơn 400 triệu USD

Phần ba "Deadpool & Wolverine" thu 438 triệu USD toàn cầu sau ba ngày ra rạp.

Theo Variety, tác phẩm đạt 205 triệu USD ở Bắc Mỹ và 233 triệu USD tại phòng vé quốc tế. Hiện phim đứng top 6 doanh thu cao nhất năm, sau Inside Out 2 (1,5 tỉ USD), Dune: Part Two (712 triệu USD), Despicable Me 4 (678 triệu USD), Godzilla x Kong: The New Empire (568 triệu USD) và Kung Fu Panda 4 (546 triệu USD).

Trailer 'Deadpool & Wolverine' Trailer "Deadpool & Wolverine", ra rạp trong nước ngày 27/7. Video: Marvel Studios Vietnam

Ngoài Mỹ và Canada, các thị trường lớn của bộ phim gồm Trung Quốc (24 triệu USD), Anh (22,1 triệu USD), Mexico (18,7 triệu USD), Australia (13 triệu USD), Đức (10 triệu USD), Brazil (10 triệu USD) và Ấn Độ (10 triệu USD). Ở thị trường Việt Nam, tác phẩm mang về gần 30 tỷ đồng sau hai ngày 27-28/7, trở thành phim dán nhãn R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu mở màn cao nhất, theo thống kê của Box Office Vietnam.

Cuối tuần qua, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) của Disney trở thành loạt phim đầu tiên vượt qua mốc 30 tỷ USD phòng vé toàn cầu nhờ doanh thu phần ba Deadpool. Theo Variety, do cuộc đình công Hollywood năm ngoái, Deadpool & Wolverine là tác duy nhất của Marvel trong năm nay, với kinh phí sản xuất khoảng 200 triệu USD và khoảng 100 triệu USD cho các chiến dịch quảng bá.

Deadpool (trái) và Người Sói Wolverine trong phim. Ảnh: Marvel Studios

Phim do Shawn Levy đạo diễn, lấy bối cảnh sau các sự việc trong phần hai, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds đóng) chọn sống cuộc đời bình thường với những người yêu quý. Thế nhưng, đội đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) xuất hiện, bắt cóc Deadpool và đưa nhân vật chính vào MCU. Không thể một mình chiến đấu với thế lực tà ác, Deadpool tìm đến Wolverine (Hugh Jackman thủ vai) để tìm sự giúp đỡ. Ban đầu, cả hai bất đồng vì tính cách đối lập. Sau những trận đấu tay đôi, họ miễn cưỡng bắt tay nhau bảo vệ hòa bình thế giới.

Tác phẩm nhận "mưa" lời khen, được gọi là "bước ngoặt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel". Trang Rotten Tomatoes chấm phim đạt điểm "tươi" 79%, viết: "Ryan Reynolds dí dỏm, trong khi Hugh Jackman đóng vai trò trụ cột của Deadpool & Wolverine. Một bộ phim hài hước, bất ngờ, liên tưởng đến kỷ nguyên đã qua của phim siêu anh hùng".

Variety viết: "Vũ trụ Điện ảnh Marvel do Disney hậu thuẫn đang cạn kiệt, toàn bộ thể loại siêu anh hùng cần sự thay đổi, Deadpool chính là người làm điều đó". Trang Fandango ca ngợi sự xuất hiện của dàn diễn viên khách mời vì mang đến sự hoài niệm, khiến khán giả nhớ đến những phim trước đó của hãng 20th Century Fox, trước khi sáp nhập vào Disney. Còn ScreenRant cho rằng phim giống chuyến phiêu lưu hấp dẫn giữa nhiều vũ trụ Marvel.

Thương hiệu Deadpool ra mắt lần đầu năm 2016, có kinh phí 58 triệu USD, theo chân Wade Wilson tìm cách trả thù Ajax (Ed Skrein), kẻ biến Wade thành dị nhân. Phim có nhiều pha bạo lực, vẽ chân dung nhân vật vừa gây cười vừa lấy nước mắt người xem, thu hơn 782 triệu USD toàn cầu, trở thành phim xếp hạng R ăn khách nhất thời điểm đó. Phần thứ hai tập trung vào việc Deadpool tập hợp tổ chức X-Force để chống lại âm mưu của Cable (Josh Brolin đóng), đạt 734 triệu USD.

Trailer Deadpool Trailer "Deadpool" năm 2016, đạt 783 triệu USD toàn cầu. Video: Marvel Studios

Tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, do sức hút của Deadpool & Wolverine, phim về thảm họa lốc xoáy Twisters xuống vị trí thứ hai với 35,3 triệu USD, giảm 57% so với doanh thu mở màn. Đến nay, dự án đạt 221 triệu USD toàn cầu.

Ở vị trí thứ ba, Despicable Me 4 thu thêm 14,2 triệu USD trong tuần thứ tư phát hành, tổng 677 triệu USD. Inside Out 2 đứng thứ tư với 8,3 triệu USD ở tuần thứ bảy. Phim kinh dị Longlegs đạt vị trí thứ năm với 6,7 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 66,8 triệu USD.

Quế Chi (theo Variety)