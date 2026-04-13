De Zerbi: 'Cầu thủ Tottenham sợ xuống hạng'

AnhSau trận thua Sunderland, HLV Roberto De Zerbi thừa nhận các cầu thủ Tottenham đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi cuộc đua trụ hạng, khiến họ thiếu tự tin và không thể phát huy hết khả năng.

"Đội không đáng thua. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng có lẽ chưa đủ tốt để thắng", De Zerbi nói sau trận. "Tôi không thể trách các cầu thủ vì họ đã thi đấu với thái độ và tinh thần tốt nhất. Tottenham có thể chơi tốt hơn, nhưng công việc của tôi không chỉ nằm trên sân cỏ mà còn ở khía cạnh tâm lý. Họ đều là những chàng trai tốt và tôi cảm thấy tiếc cho họ. Tôi muốn mang lại cho họ sự tự tin cần thiết".

HLV Roberto De Zerbi chỉ đạo trong trận Tottenham thua Sunderland 0-1 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Ánh Sáng, thành phố Sunderland, hạt Tyne & Wear, Vương quốc Anh ngày 12/4/2026. Ảnh: PA

Tottenham trải qua chuỗi 105 ngày không thắng tại Ngoại hạng Anh. Việc bổ nhiệm De Zerbi theo hợp đồng 5 năm được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện tình hình. Nhưng trong trận ra mắt, nhà cầm quân người Italy chưa thể tạo ra sự khởi sắc.

Trên sân Ánh sáng, Tottenham bế tắc và nhận bàn thua duy nhất từ cú đá đập người đổi hướng của Nordi Mukiele. Kết quả này khiến họ tiếp tục đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh và có lần đầu tiên rơi vào khu vực xuống hạng ngoài giai đoạn đầu mùa kể từ tháng 1/2009.

De Zerbi thẳng thắn thừa nhận yếu tố tâm lý đang ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là nỗi sợ xuống hạng. Ông nói: "Có, tôi nghĩ vậy. Nếu bạn hỏi tôi, tôi 46 tuổi, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn các cầu thủ. Tôi hoàn toàn tích cực vì tôi hiểu họ là những chàng trai và cầu thủ như thế nào. Tôi tích cực không phải vì chúng tôi là Tottenham hay vì tôi phải nói những điều tích cực".

De Zerbi nhấn mạnh vai trò của yếu tố tinh thần trong triết lý huấn luyện ông theo đuổi. Nhà cầm quân người Italy khẳng định vẫn tin Tottenham có thể xoay chuyển tình thế nhờ chất lượng đội hình, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là giành một chiến thắng để giải tỏa áp lực.

"Một phần rất quan trọng trong phong cách của tôi là yếu tố tinh thần, là truyền sự tự tin cho cầu thủ, mang lại cho họ những gì họ cần về mặt tâm lý và niềm tin", De Zerbi nhấn mạnh.

Sunderland 1-0 Tottenham Diễn biến chính trận Sunderland 1-0 Tottenham.

Không chỉ thất bại, Tottenham còn tổn thất lực lượng. Phút 70, đội trưởng Cristian Romero phải rời sân trong nước mắt sau va chạm mạnh với thủ môn Antonin Kinsky. De Zerbi cho biết ông hy vọng chấn thương của Romero không nghiêm trọng, bởi trung vệ người Argentina là nhân tố quan trọng với CLB trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận cần thêm thời gian để đánh giá chính xác tình hình.

"Chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn, nhưng nhiệm vụ của tôi không phải thay đổi toàn bộ lối chơi. Điều quan trọng là giữ được sự tích cực và niềm tin", HLV 46 tuổi nói thêm.

Hồng Duy (theo ESPN)