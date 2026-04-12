Tottenham lún sâu ở nhóm xuống hạng

Tottenham thua chủ nhà Sunderland 0-1 ở trận đầu dưới trướng tân HLV Roberto de Zerbi, tiếp tục đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh.

Sau hiệu còi mãn cuộc, đội trưởng Mickey van de Ven ngồi thụp xuống sân, với vẻ mặt mếu máo. Tiền vệ Xavi Simons thì thất thần, còn Joao Palhinha tỏ vẻ bất lực. HLV De Zerbi phải nhanh chóng vào sân động viên học trò khi cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Nhưng viễn cảnh xuống hạng đã hiện rõ trước mắt Tottenham sau vòng 32.

Bàn thắng duy nhất đến ở phút 61 có phần may mắn, nhưng phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đội chủ nhà chơi chủ động và sắc sảo hơn. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Habib Diarra chuyền cho Nordi Mukiele băng lên. Hậu vệ Pháp cắt vào trung lộ, sút chân trái không quá nguy hiểm, nhưng bóng đập chân trung vệ Micky van de Ven đổi hướng, bay vào góc xa khiến thủ môn Kinsky hoàn toàn bó tay.

Theo thống kê, pha dứt điểm này chỉ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,04, cho thấy mức độ may mắn nhất định, nhưng cũng phản ánh sự lỏng lẻo trong phòng ngự của Tottenham. Tiền vệ Conor Gallagher đã không thể theo kèm Mukiele trong tình huống này.

Nordi Mukiele (trái) mừng bàn mở tỷ số cho Sunderland trong trận gặp Tottenham trên sân Ánh Sáng, thành phố Sunderland, hạt Tyne & Wear, Vương quốc Anh ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc Mukiele ghi bàn khiến sân Ánh Sáng bùng nổ, trong khi các cầu thủ Tottenham sững sờ. HLV Roberto De Zerbi ngay lập tức phản ứng bằng loạt thay người, tung vào sân Mathys Tel, Pape Sarr và Joao Palhinha, nhưng những điều chỉnh này không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đáng chú ý, Tottenham một lần được hưởng phạt đền trong hiệp một, nhưng quyết định bị VAR hủy bỏ sau khi trọng tài xem lại tình huống Alderete chạm bóng trước khi va chạm với Kolo Muani.

Bi kịch của Tottenham không chỉ nằm ở bàn thua. Phút 64, trung vệ Cristian Romero va chạm mạnh với chính thủ môn Kinsky sau một tình huống bị Brian Brobbey đẩy sau. Romero mất đà, lao vào đồng đội và ngã xuống. Sau pha bóng, cả hai nằm sân, trong đó Kinsky bị rách đầu phải băng bó tiếp tục thi đấu, còn Romero rời sân trong nước mắt ở phút 70 vì chấn thương chân.

Hình ảnh trung vệ Argentina vừa đi vừa khóc cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Anh là thủ lĩnh hàng thủ, và việc phải rời sân giữa thời điểm đội bóng đang gặp khó khiến Tottenham càng rối loạn. Nước mắt của Romero có thể sẽ khiến đội tuyển Argentina lo lắng khi World Cup 2026 chỉ còn hai tháng nữa là khởi tranh.

Tình huống Kolo Muani ngã trong cấm địa nhưng VAR từ chối phạt đền. Ảnh: Reuters

Thống kê cho thấy Sunderland tắc bóng tới 14 lần, gần gấp ba Tottenham, dù vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Trong hiệp hai, cả hai đội đều tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng (xG đều dưới 0,1), nhưng Sunderland duy trì được sự ổn định và chủ động, trong khi Tottenham gần như bế tắc.

Một con số đáng báo động khác là Tottenham đã không thắng trong 32 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi bị dẫn trước (hòa 8, thua 24). Khi Mukiele ghi bàn, nhiều CĐV đã có thể hình dung trước kết cục, và diễn biến sau đó không đi chệch khỏi kịch bản quen thuộc.

Thất bại này khiến Tottenham tiếp tục dậm chân trong nhóm xuống hạng, khi mùa giải chỉ còn sáu vòng. Áp lực dành cho De Zerbi là rất lớn, bởi ông được kỳ vọng vực dậy đội bóng trong giai đoạn nước rút, nhưng màn trình diễn hiện tại cho thấy Tottenham vẫn thiếu sự kết dính và bản lĩnh. Cách biệt giữa họ và vị trí an toàn vẫn là hai điểm, trong khi ở trận cùng giờ Nottingham Forest cầm hòa Aston Villa.

Ở sáu trận còn lại, Tottenham lần lượt gặp Brighton, Wolverhampton, Aston Villa, Leeds, Chelsea và Everton. Trong khi đó, Sunderland với chiến thắng tối thiểu giúp họ leo lên thứ 10, bám sát nhóm dự Cup châu Âu.

Xuân Bình