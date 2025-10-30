Đề xuất xây trung tâm thương mại, bãi xe ngầm trước chợ Bến Thành

Vingroup đề xuất phát triển không gian ngầm khu vực Bến Thành rộng khoảng 12,5 ha, với chức năng thương mại và đỗ xe, nhằm tăng tiện ích cho trung tâm thành phố.

Trong văn bản gửi UBND TP HCM, Tập đoàn Vingroup cho biết khu vực Bến Thành (quận 1 cũ) đã được quy hoạch không gian ngầm cho giao thông, nhà ga metro và hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, ngoài phần diện tích dành cho ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đến nay chưa có công trình ngầm phục vụ thương mại hay đỗ xe.

Doanh nghiệp đề xuất được nghiên cứu đầu tư dự án phát triển không gian ngầm với phạm vi khoảng 12,5 ha, nằm dưới khu vực giao lộ Lê Lai – Phạm Ngũ Lão. Không gian này sẽ tập trung các hạng mục thương mại, dịch vụ và bãi đỗ xe ngầm, nhằm giảm tải mặt đất, đồng bộ kết nối với hệ thống metro trung tâm.

Khu vực Bến Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần

Khi được thành phố chấp thuận, Vingroup sẽ phối hợp các sở ngành khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai các bước tiếp theo.

Trước đây, TP HCM từng quy hoạch trung tâm thương mại ngầm Bến Thành diện tích khoảng 45.000 m2, song dự án dừng lại nhiều năm. Theo định hướng phát triển đô thị, khu vực Bến Thành sẽ hình thành tổ hợp không gian ngầm đa chức năng gồm thương mại, dịch vụ, kết nối trực tiếp với metro, trong khi mặt đất được ưu tiên cho giao thông công cộng, không gian mở và phố đi bộ.

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM, Bến Thành nằm ở vùng lõi trung tâm, tập trung nhiều công trình văn hóa – lịch sử như chợ Bến Thành, quảng trường Quách Thị Trang, các tuyến phố Lê Lợi, Lê Lai... Đây cũng là vị trí đặt ga trung tâm của Metro số 1, tương lai sẽ là đầu mối kết nối nhiều tuyến metro khác.

Ông Thuận cho rằng khu vực này "phát triển chưa xứng tầm" so với tiềm năng. Do đó, việc đầu tư hạ tầng ngầm sẽ tạo thêm không gian phát triển đô thị, giao thông, nâng cao tiện ích cho người dân và sức hút du lịch. "Tuy nhiên, việc triển khai cần đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và đảm bảo cân bằng giữa lợi ích kinh tế - xã hội" ông nói.

Trước đó, Vingroup cũng đề xuất điều chỉnh điểm đầu tuyến metro đi Cần Giờ từ Tân Thuận (quận 7 cũ) về Bến Thành, nhằm kết nối trực tiếp với Metro số 1, hình thành đầu mối giao thông ngầm và trên mặt đất. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ủng hộ chủ trương này và đề nghị doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu phát triển không gian ngầm và công cộng quanh chợ Bến Thành theo quy hoạch chung của thành phố.

Giang Anh