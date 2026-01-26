Đề xuất xây đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài 280 km

Tập đoàn CT Group vừa đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 280 km, khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng.

Theo phương án của Tập đoàn CT Group gửi tới Bộ Xây dựng, tuyến đường sắt được đầu tư theo quy mô đường sắt đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, vận tốc thiết kế 200-250 km/h và nghiên cứu thêm phương án vận tốc 300-350 km/h.

Dự án có điểm đầu dự kiến tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), kết nối với tuyến đường sắt Bắc Nam; điểm cuối tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Tuyến sẽ đi qua 6 địa phương gồm: TP HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

CT Group đánh giá dải vận tốc 200-250 km/h là phù hợp, bảo đảm hiệu quả khai thác hỗn hợp giữa tàu khách và tàu hàng đối với tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Trả lời Tập đoàn CT Group, Bộ Xây dựng cho biết tuyến đường sắt TP HCM -Cần Thơ là dự án đường sắt quốc gia xây dựng mới, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Hiện Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Hướng tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu. Đồ họa: Khánh Hoàng

Còn tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau đã được Chính phủ phê duyệt bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo hồ sơ quy hoạch, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến dự kiến xuất hiện vào giai đoạn đến năm 2050.

Với quy mô và tính chất phức tạp của dự án, Bộ Xây dựng sẵn sàng thu xếp thời gian để trao đổi thông tin chi tiết về dự án cùng với nhà đầu tư.

Trước mắt, ngành xây dựng đang nghiên cứu báo cáo tiền khả thi tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ, điểm đầu tại ga An Bình (TP HCM) và điểm cuối tại ga Cần Thơ (TP Cần Thơ), chiều dài 175,2 km.

Về quy mô đầu tư, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất đầu tư mới tuyến đường sắt hỗn hợp hành khách - hàng hóa, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ khoảng 160 km/h.

Giai đoạn 1 (trước năm 2030) sẽ xây dựng đường sắt khổ đơn dài 175 km, tổng đầu tư sơ bộ 173.640 tỷ đồng (tương đương 7,16 tỷ USD). Giai đoạn 2 sẽ nâng cấp toàn tuyến lên đường đôi với tổng mức đầu tư khoảng 64.970 tỷ đồng (tương đương 2,7 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí tài chính).

Anh Duy