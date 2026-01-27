Đề xuất xây cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa dài 257 km được Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề xuất đầu tư theo phương thức PPP.

Đoạn cao tốc đi qua tỉnh Gia Lai dài khoảng 56 km; qua tỉnh Đăk Lăk khoảng 125 km; qua tỉnh Lâm Đồng khoảng 74 km.

Dự án được đầu tư giai đoạn 1 với quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP.

Qua nghiên cứu các yếu tố kinh tế kỹ thuật, Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho rằng kinh tế khu vực Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp, do đó đề xuất phương án huy động vốn theo tỷ lệ: nhà đầu tư huy động 30%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%.

Tập đoàn cũng kiến nghị Thủ tướng giao một trong ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk hoặc Lâm Đồng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì triển khai dự án và giao Bộ Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công để thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030.

Đường Hồ Chí Minh hiện là đường huyết mạch qua Tây Nguyên. Ảnh: Anh Duy

Trả lời Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Bộ Xây dựng đánh giá dự án sẽ tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, xã hội khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng.

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định, đối với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền và có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia, UBND cấp tỉnh của các địa phương liên quan phải báo cáo HĐND cùng cấp trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Bộ lưu ý chủ đầu tư cần làm rõ sự cần thiết, hiệu quả kinh tế, xã hội, mức độ phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực.

Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm việc với UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng để báo cáo HĐND cấp tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án và phương án giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai.

Trên cơ sở sự đồng thuận và đề xuất của các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai trình tự, thủ tục theo quy định.

Anh Duy