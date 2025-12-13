Đề xuất vé xe buýt 1-3 ngày, dùng chung metro ở TP HCM

Ngoài vé lượt và tập 30 vé, TP HCM dự kiến bổ sung vé một ngày, ba ngày, vé tháng cho xe buýt cùng vé dùng chung giữa buýt với metro để thuận tiện hơn cho khách.

Theo tờ trình Sở Xây dựng vừa gửi UBND TP HCM, việc mở rộng các hình thức mua vé nhằm tạo sự đa dạng, linh hoạt cho khách sử dụng giao thông công cộng ở thành phố, nhất là khi metro Bến Thành - Suối Tiên đã áp dụng nhiều hình thức, như: vé lượt, một ngày, ba ngày, vé tháng, cùng các chính sách ưu đãi khi thanh toán không dùng tiền mặt.

Xe buýt điện chở khách ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Giang Anh

Hiện vé xe buýt ở TP HCM gồm hai loại: vé lượt và vé bán trước (tập 30 vé). Với những tuyến được trợ giá, vé áp dụng cho hành khách phổ thông là 5.000 đồng nếu đi dưới 15 km, 6.000 đồng cho cự ly 15-25 km và 7.000 đồng cho quãng đường trên 25 km. Học sinh, sinh viên 3.000 đồng mỗi lượt. Riêng tập 30 vé giá 112.500-157.500 đồng, tùy cự ly.

Theo phương án được Sở Xây dựng đề xuất áp dụng từ 1/3/2026, ngoài vé lượt, hệ thống sẽ bổ sung vé một ngày, ba ngày và vé tháng cho khách đi xe buýt. Những loại vé này sẽ không giới hạn số lượt, tương tự vé tàu điện Bến Thành - Suối Tiên đang áp dụng.

Giá vé được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng khi khách mua riêng lẻ. Trong đó, với vé lượt thanh toán bằng tiền mặt, cự ly dưới 15 km dự kiến áp dụng 7.000 đồng, 15-25 km là 8.000 đồng và trên 25 km là 9.000 đồng. Nếu thanh toán không tiền mặt, các mức này giảm 1.000 đồng mỗi loại. Học sinh, sinh viên vẫn áp dụng 3.000 đồng khi xuất trình thẻ.

Đối với vé theo thời gian, vé một ngày áp dụng 18.000 đồng, vé ba ngày là 40.000 đồng. Vé tháng cho khách phổ thông là 215.000 đồng và học sinh, sinh viên 108.000 đồng.

Khách qua cổng kiểm soát ở ga ngầm Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh những loại vé trên, hệ thống còn bổ sung thêm vé dùng chung giữa xe buýt và metro (chỉ cho phép thanh toán không tiền mặt, không áp dụng với vé lượt học sinh, sinh viên). Cụ thể, hành khách khi chuyển tuyến giữa buýt - buýt hoặc buýt - metro trong thời gian cho phép sẽ được hưởng mức giá thấp hơn so với mua vé đi riêng lẻ. Việc này giúp tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn khi liên thông nhiều loại hình giao thông công cộng.

TP HCM hiện có 176 tuyến xe buýt với gần 2.400 phương tiện, bao gồm cả tuyến được trợ giá và không trợ giá. Trong 9 tháng đầu năm 2025, hệ thống này đã phục vụ khoảng 66,5 triệu lượt khách, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024. Metro Bến Thành - Suối Tiên sau gần một năm vận hành cũng ghi nhận sản lượng khách đạt gần 17 triệu lượt.

Tuyến metro hiện sử dụng hệ thống thu soát vé tự động tích hợp nhiều phương thức thanh toán điện tử, trong khi nhiều tuyến buýt cũng đã triển khai hình thức không tiền mặt. Theo Sở Xây dựng, hệ thống vé điện tử sắp tới tiếp tục mở rộng trên toàn bộ mạng lưới buýt, nên việc điều chỉnh giá và đa dạng hình thức mua vé sẽ tăng tiện lợi cho khách, thúc đẩy không tiền mặt, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý, điều hành.

Giang Anh