Đề xuất tăng mức phạt lái xe taxi 'chặt chém' khách

Bộ Xây dựng đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng đối với lái xe taxi thu tiền không đúng quy định, tăng 200.000 đồng so với hiện nay.

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ, Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt các vi phạm liên quan taxi. Cụ thể, người điều khiển taxi chở người, taxi tải không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe có đồng hồ), hoặc có nhưng không đúng quy định, hoặc không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước; điều khiển taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe có phần mềm), hoặc phần mềm không đảm bảo yêu cầu sẽ bị phạt tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019.

Doanh nghiệp vận tải, cá nhân tổ chức dịch vụ taxi cũng bị phạt nếu sử dụng taxi không lắp đồng hồ tính tiền (đối với loại xe có đồng hồ tính tiền), hoặc lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định; không có thiết bị in hóa đơn được kết nối với đồng hồ tính tiền theo quy định, hoặc có nhưng không sử dụng được, hoặc in ra phiếu thu tiền nhưng không có đầy đủ thông tin.

Taxi hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Mức phạt hành vi trên dự kiến là 8-10 triệu đồng đối với cá nhân, 16-20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, tăng so với quy định hiện hành lần lượt 5-6 triệu và 10-12 triệu đồng.

Theo Ban soạn thảo, việc tăng nặng mức phạt với các hành vi trên nhằm tạo tính răn đe, ngăn tình trạng thu tiền trái quy định của tài xế, doanh nghiệp kinh doanh taxi, tạo môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh.

Thời gian qua, các thành phố lớn có tình trạng lái xe taxi thu tiền quá quy định đối với du khách. Tối 30/6, nhóm khách Philippines bị một tài xế ở Hà Nội thu gần 1,4 triệu đồng tiền cho quãng đường chưa đến một km. Tài xế không chở khách thẳng đến điểm đến mà lòng vòng qua nhiều phố, không bấm đồng hồ.

Ngày 13/6, anh Giàng Hồ, 25 tuổi, người Mông, trú tỉnh Lào Cai cùng người thân đi taxi đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai để bắt xe khách về quê. Hai người đã bị tài xế Thái Ngọc Anh thu 4,2 triệu đồng cho quãng đường khoảng 30 km.

Đoàn Loan