Đề xuất siết quản lý nhập khẩu ôtô biếu tặng

Bộ Công Thương đề xuất bổ sung điều kiện nhập khẩu với ôtô diện quà biếu, tặng và tài sản di chuyển để ngăn kinh doanh trá hình và bảo đảm an toàn, môi trường.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ôtô theo hình thức quà biếu, tặng, tài sản di chuyển. Theo đó, Bộ đề xuất quy định thêm điều kiện nhập khẩu với các loại xe thuộc diện này.

Cụ thể, ôtô nhập khẩu dưới hình thức quà tặng, biếu, tài sản di chuyển sẽ phải thuộc chủng loại, nhãn hiệu, hãng sản xuất được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô theo Nghị định 116/2017. Việc nhập khẩu cũng phải do đầu mối là các doanh nghiệp được cấp phép. Tổ chức, cá nhân muốn nhập khẩu phải ủy thác cho doanh nghiệp có giấy phép thực hiện.

Các điều kiện sẽ không áp dụng với xe nhập, tạm nhập để nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, sử dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức hoặc theo diện hàng mẫu, không tham gia giao thông.

Thực tế, ôtô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại chủ yếu dưới dạng quà biếu tặng. Trong khi đó, theo Nghị định 116, việc nhập loại xe này lại không áp dụng với một số trường hợp ngoại trừ, trong đó có diện quà biếu, tặng. Như vậy, doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện theo nghị định này vẫn có thể nhập khẩu mặt hàng cần quản lý để kinh doanh.

Theo Bộ Công Thương, ôtô nhập, tạm nhập vì mục đích thương mại hay không vẫn cần được bảo hành, bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại cơ sở trong nước, đáp ứng các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Do đó, các biện pháp hạn chế nhập xe đã qua sử dụng để đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông.

Việc cấp phép nhập khẩu giúp cơ quan hải quan theo dõi, quản lý được việc nhập khẩu xe của từng doanh nghiệp dưới dạng quà biếu, quà tặng.

Ngoài ra, nhà điều hành cũng cho rằng các loại xe biếu tặng, tài sản di chuyển cần được quản lý chặt chẽ, tránh trường hợp các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc di chuyển địa điểm công tác, làm việc, học tập về Việt Nam mang theo tài sản để kinh doanh.

"Chính sách quản lý nhập khẩu cần thống nhất và xuyên suốt theo khía cạnh quản lý mặt hàng ôtô, không phân biệt hình thức nhập khẩu thương mại hay không", Bộ Công Thương nêu.

Ngoài ra, nhà điều hành cũng cho rằng việc tổ chức, cá nhân nhập, tạm nhập khẩu xe làm quà tặng, quà biếu, tài sản di chuyển qua ủy quyền cho doanh nghiệp đã được cấp phép sẽ nhanh chóng, minh bạch hơn do họ đã quen với trình tự, thủ tục.

Phương Dung