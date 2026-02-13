Đề xuất sàn khấu trừ, nộp thay thuế chuyển nhượng tài sản mã hóa

Bộ Tài chính đề xuất sàn giao dịch tài sản mã hóa khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế với các giao dịch chuyển nhượng của tổ chức nước ngoài và cá nhân.

Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất tổ chức nước ngoài, cá nhân gồm cư trú và không cư trú, chịu thuế thu nhập 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng tài sản mã hóa mỗi lần.

Tại dự thảo Thông tư đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất giao tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (sàn giao dịch) khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế với các giao dịch chuyển nhượng này. Việc kê khai, nộp thuế được thực hiện hàng tháng.

Việc kê khai, nộp thuế thực hiện theo tháng do số lượng giao dịch, chuyển nhượng tài sản mã hoá nhiều, tốc độ nhanh với doanh thu lớn. Do đó, các sàn cần kê khai theo tháng để nhà điều hành kịp thời quản lý nguồn thu. Quy định này tương tự thời hạn kê khai áp dụng cho các tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử.

Tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao.

Tài sản mã hóa và chứng khoán cùng được ghi nhận là tài sản nhưng có sự khác biệt nhất định trong mô hình vận hành. Trong giai đoạn thí điểm, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa sẽ được tổ chức và vận hành theo mô hình tập trung. Tức là, sàn giao dịch tích hợp chức năng như Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký và công ty chứng khoán thay vì chia hoạt động theo chức năng.

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được thí điểm trong 5 năm, tính từ 9/2025. Việc chào bán, phát hành, giao dịch và thanh toán tài sản mã hóa được thực hiện bằng VND.

Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện thí điểm thị trường này trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia.

Theo quy định, doanh nghiệp cần có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng để thành lập sàn tài sản số. Con số này cao gấp 3 lần vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần nếu so với công ty vận tải hàng không. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Phương Dung