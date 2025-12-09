UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất quy hoạch sân bay Ninh Bình tại khu vực giáp Phủ Lý, Hưng Yên và Nam Định, cách các trung tâm đô thị từ 7 đến 21 km, công suất 10 triệu khách mỗi năm.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa trình Chính phủ Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. Tỉnh cho biết đã rà soát 5 vị trí và đề xuất lựa chọn khu vực thuộc các xã Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Từ vị trí này đến phường Phủ Lý khoảng 7 km, trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 15 km, TP Nam Định 21 km và TP Ninh Bình 30 km. Sân bay cũng cách khu du lịch chùa Tam Chúc khoảng 19 km và quần thể danh thắng Bái Đính - Tràng An 30 km.

Sân bay được quy hoạch với 2 đường cất hạ cánh dài 3.800 m và 3.200 m, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 664 ha, gồm 460 ha khu bay, 189 ha khu hàng không dân dụng và 15 ha đất quốc phòng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn ICAO cấp 4E, kết hợp sân bay quân sự cấp 1, đủ điều kiện khai thác các loại máy bay thân rộng. Công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 5 triệu lượt khách mỗi năm và tăng lên 10 triệu lượt khách mỗi năm vào giai đoạn đến năm 2050.

Vị trí quy hoạch đề xuất của sân bay quốc tế Ninh Bình. Đồ họa: Tâm Thảo

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 23.216 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng nhưng chưa tính lãi vay. Ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ một phần, phần còn lại do nhà đầu tư huy động, thời gian hoàn vốn khoảng 27 năm.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng xem xét bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi được bổ sung quy hoạch, tỉnh sẽ kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia theo hình thức PPP, dự kiến khởi công năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, dự án sân bay khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng, thúc đẩy hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng. Toàn bộ chi phí vận hành, bảo trì và khai thác do nhà đầu tư chịu trách nhiệm.