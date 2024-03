Đề xuất nâng cấp cao tốc qua Ninh Bình lên 4 làn xe hoàn chỉnh

Tỉnh Ninh Bình đề xuất mở rộng đoạn cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 dài 14 km với 4 làn xe hạn chế thành 4 làn hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp.

Cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Ninh Bình dài 29 km được đầu tư bởi hai dự án thành phần. Trong đó, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn dài 15 km đã khai thác từ tháng 2/2022; đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45 dài 14 km đã sử dụng từ tháng 4/2023. Hai đoạn này đều 4 làn xe hạn chế, rộng 17 m, không bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục mà có các điểm dừng khẩn cấp, vận tốc khai thác 80-90 km/h tùy đoạn.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, từ khi đưa vào khai thác, phương tiện tham gia giao thông rất lớn, đạt thiết kế và có xu hướng sắp quá tải trong thời gian tới. Do đường không có làn dừng xe khẩn cấp nên khi phương tiện bị hư hỏng sẽ xảy ra ùn tắc, gây mất an toàn giao thông. Năm 2023 xảy ra một số vụ tai nạn do xe gặp sự cố, đỗ trên đường.

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 quy mô 4 làn xe hạn chế, chưa có làn dừng khẩn cấp. Ảnh: Lê Hoàng

Hiện nay, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh và giao Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình chọn lập dự án, chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong năm 2024, hoàn thành năm 2026.

Để khai thác đồng bộ với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, UBND tỉnh Ninh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải mở rộng, hoàn thiện đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài 14 km từ nút giao Mai Sơn đi tỉnh Thanh Hóa với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình đề nghị có phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện có tải trọng trên 10 tấn được lưu thông vào tuyến Mai Sơn - quốc lộ 45 để giảm bớt áp lực trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Tam Điệp. Hiện cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 cấm xe tải trên 10 tấn.

Vị trí cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 nối hai tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa. Đồ họa: Hoàng Khánh

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 do Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 12.110 tỷ đồng. Cao tốc này dài 63 km đi qua hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa.

Tháng 2, Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, nâng cấp các tuyến cao tốc đã được đầu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, trong đó tập trung đầu tư sớm nhất cao tốc 2 làn xe, báo cáo trong tháng 3.

Anh Duy