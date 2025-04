Đề xuất mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Chính phủ phương án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai từ 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư 7.668 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án này, Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ chấp thuận sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024. Bộ cũng kiến nghị giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc này.

Bộ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo VEC tính toán chi tiết phương án tài chính trong trường hợp VEC tự huy động vốn để đầu tư mở rộng cao tốc, bao gồm khả năng trả nợ nguồn vốn ODA (nếu có) và tính khả thi chung của phương án tài chính dự án.

VEC được giao trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ và chất lượng của dự án, đồng thời phải xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai để có thể khởi công công trình trong năm 2025.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai hiện có 2 làn xe. Ảnh:Phương Linh

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã trình Bộ Xây dựng phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai, có chiều dài khoảng 83 km, lên quy mô 4 làn xe.

Lý do VEC đề xuất phương án này là do đoạn Nội Bài - Yên Bái đã được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Việc mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai từ 2 lên 4 làn xe sẽ giúp đồng bộ toàn tuyến Nội Bài - Lào Cai, phù hợp với điều kiện mặt bằng hiện tại và đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho việc mở rộng là khoảng 7.668 tỷ đồng, trong đó VEC đề xuất sử dụng 3.055 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước và 4.613 tỷ đồng do VEC huy động. Thời gian dự kiến thu phí hoàn vốn cho phần vốn VEC huy động là khoảng 20 năm.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 264 km, đã được đưa vào khai thác từ năm 2014. Theo quy hoạch ban đầu, đoạn Yên Bái - Lào Cai sẽ được mở rộng lên 4 làn khi lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao. Sau hơn 10 năm khai thác, đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai với quy mô 2 làn xe đã cho thấy những hạn chế.

Theo đánh giá của VEC, tốc độ khai thác thực tế của các phương tiện trên đoạn này chỉ khoảng 50 km/h, thấp hơn nhiều so với thiết kế 80 km/h do khó khăn trong việc vượt xe ở cả hai chiều. Bên cạnh đó, lưu lượng giao thông ngày càng tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường chỉ có 2 làn xe và không có dải phân cách ở giữa.

Anh Duy