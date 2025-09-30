Đại biểu Quốc hội đề xuất mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi tại ngân hàng để thu hút nguồn lực từ người dân, nền kinh tế.

Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 30/9, bà Lý Tiết Hạnh, Phó đoàn chuyên trách tỉnh Gia Lai cho biết Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) có xu hướng chỉ quy định bảo hiểm với tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà quy định này sẽ hạn chế khả năng thu hút nguồn lực trong dân vào hệ thống ngân hàng.

"Người dân có tâm lý không được bảo hiểm khi gửi các hình thức khác. Cần bổ sung quy định bảo hiểm với ngoại tệ, vàng và các chứng chỉ tiền gửi để thu hút nguồn lực", bà Lý Tiết Hạnh nói.

Phản hồi nội dung này, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thái Sơn cho biết nguyên tắc xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam tương tự các quốc gia khác, là cơ chế chống ngoại tệ và USD hóa. Do đó, nếu bảo hiểm người gửi USD sẽ dẫn tới xu hướng chung người dân tăng nắm giữ, ảnh hưởng tới chính sách chống ngoại tệ hóa. Việc này cũng ảnh hưởng tới điều hành chính sách tiền tệ, do cơ sở tiền tệ được mở rộng và khó kiểm soát.

Bà Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội nghị đại biểu chuyên trách Quốc hội, sáng 30/9. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Luật Bảo hiểm tiền gửi sau 12 năm thực thi phát sinh vướng mắc cần giải quyết về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia, phí, hạn mức và thời điểm chi trả bảo hiểm tiền gửi.

Theo dự thảo luật, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được cho vay đặc biệt tổ chức tham gia trong trường hợp họ được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, bị rút tiền hàng loạt hoặc để thực hiện phương án phục hồi, chuyển giao bắt buộc. Cơ quan này cũng được tự quyết định việc cho vay đặc biệt (có hoặc không tài sản đảm bảo, lãi suất).

Dự thảo cũng sửa quy định về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm trong trường hợp đặc biệt, khủng hoảng có nguy cơ gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng... sớm hơn hiện hành.

Bà Lý Tiết Hạnh đề nghị cần có quy định gắn trách nhiệm của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi với hoạt động, phát triển của ngân hàng. Việc này nhằm đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, phát triển. Cùng với đó, Chính phủ cần có nguồn lực khắc phục hậu quả.

Giải trình, Phó thống đốc Đặng Thái Sơn cho rằng việc quy định trách nhiệm của bảo hiểm tiền gửi với an toàn hệ thống là nội dung lớn. Ông cho biết dự thảo bổ sung nhiều chính sách để cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức này trong tham gia bảo hiểm tiền gửi và xử lý ngân hàng yếu kém, gồm cho vay đặc biệt, chi trả sớm hơn tiền gửi theo luật hiện hành...

Theo luật hiện hành, mức phí bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng quyết định trong từng thời kỳ. Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất giao Thống đốc quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi. Ông Sơn nói việc này nhằm tăng phân cấp, phân quyền cho cơ quan chuyên môn.

Liên quan tới danh mục, đối tượng đầu tư từ quỹ bảo hiểm tiền gửi, Phó thống đốc cho biết nguyên tắc cao nhất là phải bảo đảm an toàn tiền gửi của người dân. Do đó, dự luật sẽ bổ sung quy định rõ sản phẩm, nhóm được đầu tư và Ngân hàng Nhà nước có cơ chế kiểm soát việc này.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, khai mạc vào 20/10.

Phương Dung