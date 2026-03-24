Đề xuất mở mỏ đá vùng Bảy Núi làm cao tốc TP HCM - Mỹ Thuận

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cần khoảng 3,5 triệu m3 đá, doanh nghiệp đề nghị khai thác hai mỏ tại vùng Bảy Núi, An Giang.

Hai mỏ được Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) đề xuất gồm Andesit Núi Dài Lớn (xã Tri Tôn, Ô Lâm) rộng 70 ha, trữ lượng khoảng 30 triệu m3; và mỏ Granit Bà Đội (phường Chi Lăng, xã Núi Cấm) rộng 37 ha, trữ lượng tương đương.

Núi Bà Đội nơi có mỏ đá Granit rộng 37 ha. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh An Giang hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn tất thủ tục khai thác, đảm bảo nguồn cung cho dự án.

Tuyến cao tốc dài gần 100 km, dự kiến mở rộng lên 6-8 làn xe, có làn dừng khẩn cấp, tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành năm 2028. Đây là tuyến huyết mạch ở miền Tây giúp kết nối cao tốc từ TP HCM tới Cà Mau.

Đến nay, sau hơn ba tháng khởi công, các nhà thầu đã huy động nhân lực, song dự án chậm triển khai do thiếu vật liệu, nhất là đá và cát.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồ họa: Đăng Hiếu

Ngọc Tài