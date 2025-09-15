Đề xuất làm vành đai phía Tây Cần Thơ kinh phí 8.100 tỷ đồng

Thành phố dự kiến đầu tư khoảng 8.100 tỷ đồng để xây thêm 17 km đường vành đai phía Tây, nối quốc lộ 91, quốc lộ 80 và cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.

Ngày 15/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp trình UBND TP Cần Thơ đề xuất phương án kéo dài tuyến vành đai phía Tây từ quốc lộ 91 (phường Thới Long) đến quốc lộ 80 (xã Vĩnh Trinh). Đây là dự án nhóm A, do địa phương quyết định đầu tư bằng vốn ngân sách, dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2030.

Phối cảnh mặt cắt ngang của tuyến đường rộng 80 m. Ảnh: Ban quản lý dự án

Tuyến mới sẽ nối liền với đoạn 19,3 km đường vành đai phía Tây đang thi công, tạo trục giao thông liên vùng, kết nối Cần Thơ với các tỉnh lân cận và cảng Cái Cui (đường Nam sông Hậu).

Đơn vị nghiên cứu đề xuất trước mắt xây đường rộng 22 m (2 làn, mỗi bên 11 m), giải phóng mặt bằng toàn tuyến với quy mô nền đường 80 m để thuận lợi mở rộng sau này. Trên tuyến có 6 nút giao, tốc độ thiết kế 80 km/h, trong đó có nút giao cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.

Trong tổng vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng khoảng 2.500 tỷ đồng, phần xây lắp gần 4.400 tỷ đồng, còn lại chi phí khác.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đề nghị các bên hoàn thiện phương án, tính toán tối ưu và tiết kiệm, phù hợp quy hoạch. Việc bồi thường, tái định cư dự án phải sát thực tế, đúng chính sách.

Trước đó, tháng 11/2022, TP Cần Thơ khởi công đoạn 19,3 km vành đai phía Tây với vốn gần 4.000 tỷ đồng, đến nay đạt tiến độ hơn 36%.

An Bình