Đề xuất làm trục 8-10 làn xe và đường sắt nhẹ ven sông Sài Gòn

Doanh nghiệp đề xuất làm trục ven sông dài hơn 78 km và tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT/Tramway) gần 49 km dọc sông Sài Gòn, kết nối Bến xe Miền Tây với khu vực Ba Son.

Đề xuất do Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise gửi UBND TP HCM, xin tham gia nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ và tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) hoặc xe điện mặt đất (tramway) ven sông.

Theo phương án, tuyến đường ven sông có điểm đầu tại cầu Cần Giờ, điểm cuối ở cầu Bến Súc (tỉnh lộ 15, khu vực Củ Chi), tổng chiều dài khoảng 78,2 km, quy mô 8-10 làn xe. Tuyến chạy dọc sông Sài Gòn, kết nối các khu vực Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7 (cũ), quận 1 (cũ), TP Thủ Đức (cũ), Hóc Môn và Củ Chi.

Khu vực ven sông Sài Gòn đoạn chảy qua khu vực Tân Cảng. Ảnh: Quỳnh Trần

Song song, tuyến LRT/Tramway ven sông dài khoảng 48,7 km, kết nối Bến xe Miền Tây với Ba Son. Hướng tuyến dự kiến đi qua Bến xe Miền Tây hiện hữu - Lý Chiêu Hoàng - Võ Văn Kiệt - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Ba Son, bám dọc sông Sài Gòn.

Theo Masterise Group, Quy hoạch TP HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến đường ven sông và tuyến LRT/Tramway là các dự án ưu tiên. Khi hoàn thành, hệ thống này được kỳ vọng hình thành hành lang giao thông công cộng, góp phần giảm áp lực ùn tắc khu vực trung tâm.

Các tuyến cũng được định hướng kết nối với vành đai 2, 3, 4; cao tốc Bến Lức - Long Thành; quốc lộ 22, 13; cao tốc TP HCM - Mộc Bài và TP HCM - Chơn Thành, qua đó hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng.

Ngoài cải thiện năng lực giao thông, dự án được cho là mở ra không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ ven sông, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du lịch.

Hướng tuyến đường ven sông từ Củ Chi tới Cần Giờ được đề xuất trước đây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Doanh nghiệp đề xuất được lập hồ sơ nghiên cứu theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc hình thức phù hợp với chủ trương của thành phố. Trường hợp dự án đã giao đơn vị khác nghiên cứu, Masterise Group mong được hướng dẫn thủ tục để tham gia đấu thầu.

Theo quy hoạch TP HCM, trục ven sông kết nối nội đô với Củ Chi dài gần 49 km cũng bao gồm tuyến đường sắt đô thị sử dụng loại hình tramway hoặc LRT. Trước Masterise Group, Tập đoàn Sun Group từng đề xuất đầu tư tuyến đường ven sông quy mô 8-10 làn xe kèm metro hoặc tramway trên hành lang này.

Giang Anh