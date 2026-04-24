Đề xuất làm cao tốc ven biển nối TP HCM – Cần Thơ

Phương án này được lãnh đạo các địa phương và cơ quan chức năng thống nhất tại cuộc họp chiều 23/4. Tuyến dự kiến xây dựng quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.
Cao tốc bắt đầu từ điểm kết nối với tuyến Bến Lức – Long Thành tại TP HCM, kéo dài qua các tỉnh miền Tây và kết thúc tại tuyến Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Tổng vốn đầu tư ước tính hơn 68.000 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tổng đầu tư gần 29.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành sau khoảng 3 năm. Giai đoạn 2 sẽ triển khai phần còn lại dài hơn 77 km, nối từ quốc lộ 57 đến cao tốc Bến Lức – Long Thành.
Tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ tạo trục giao thông lớn, giảm tải cho các tuyến hiện hữu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Nam.
An Bình