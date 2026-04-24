Đề xuất làm cao tốc ven biển nối TP HCM – Cần Thơ

Cao tốc dài khoảng 150 km nối TP HCM với Cần Thơ, đi qua Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, được đề xuất nhằm tăng liên kết vùng và mở không gian phát triển mới.

Phương án này được lãnh đạo các địa phương và cơ quan chức năng thống nhất tại cuộc họp chiều 23/4. Tuyến dự kiến xây dựng quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Cần Thơ. Đồ hoạ: Tâm Thảo

Cao tốc bắt đầu từ điểm kết nối với tuyến Bến Lức – Long Thành tại TP HCM, kéo dài qua các tỉnh miền Tây và kết thúc tại tuyến Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Tổng vốn đầu tư ước tính hơn 68.000 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tổng đầu tư gần 29.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành sau khoảng 3 năm. Giai đoạn 2 sẽ triển khai phần còn lại dài hơn 77 km, nối từ quốc lộ 57 đến cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ tạo trục giao thông lớn, giảm tải cho các tuyến hiện hữu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Nam.

An Bình