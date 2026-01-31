Đề xuất khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết

Đồng NaiChủ đầu tư vừa đề xuất Bộ Xây dựng đưa vào khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Long Thành đến TP HCM trước Tết Nguyên đán.

Ngày 31/1, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu) đề xuất đưa vào khai thác tạm tuyến chính cao tốc đoạn từ nút giao Long Thành đến Dự án thành phần 3 (địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo phương án đề xuất, đối với hướng từ Dầu Giây đi Vũng Tàu, các xe trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây từ Dầu Giây đến nút giao Long Thành sẽ rẽ vào nhánh N6 đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Với hướng từ TP HCM đi Vũng Tàu, các xe đi trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nút giao sẽ chuyển làn rẽ sang phải để vào đường T2 (thuộc dự án Sân bay Long Thành), sau đó nhập làn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Ở hướng ngược lại, Vũng Tàu đi Dầu Giây, các xe đi trên cao tốc khi đến xã Long Thành thì tách làn sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến T2, sau đó rẽ phải vào cầu nhánh N7 để đi về Dầu Giây. Trong khi đó, nếu xe đi TP HCM sẽ tách làn đi sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số T2 để đi về TP HCM.

Nút giao Long Thành kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng đường T2. Ảnh: Phước Tuấn

Ban Quản lý dự án 85 cũng đưa ra các khó khăn, vướng mắc khi đưa tuyến chính vào khai thác như dự án thành phần 1 vẫn chưa hoàn thành, các tuyến kết nối sân bay Long Thành cũng chưa có lịch thông xe. Vì vậy, giai đoạn đầu chỉ có một hướng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ phía Dầu Giây, chiều ngược lại từ Vũng Tàu về Long Thành cũng chưa có lối ra hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, do chưa xây dựng hệ thống trạm thu phí trên toàn tuyến, việc kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đang thu phí kín) phát sinh bài toán kỹ thuật về dữ liệu vào - ra, khiến công tác thu phí chưa thể triển khai theo quy định.

Để việc khai thác diễn ra thông suốt, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm góp ý phương án tổ chức giao thông. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần đưa tuyến T2 vào khai thác đồng thời với cao tốc; phối hợp Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nghiên cứu phương án thu phí trong giai đoạn chuyển tiếp.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Trong đó đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu cũ dài 19,5 km dự kiến đưa vào khai thác trước Tết nguyên đán. Dự án thành phần 2 dài 18,2 km và Dự án thành phần 1 dài 16 km.

Phước Tuấn