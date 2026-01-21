Đề xuất hơn 4.500 tỷ đồng cải tạo đường sắt Bắc Nam

Dự án cải tạo, nâng cao năng lực tuyến đường sắt Bắc Nam nếu được thông qua sẽ nâng tốc độ trung bình tàu khách lên 80 km/h và lượng khách lên gấp rưỡi.

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Xây dựng xem xét chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cao năng lực tuyến đường sắt Bắc Nam giai đoạn I. Dự án bao gồm mở rộng, xây mới một số nhà ga và cải tạo hạ tầng.

Đối với công trình ga, dự án dự kiến đặt thêm đường tại ga Hải Vân Bắc và ga Hải Vân Nam; xây mới ga Phú Lộc tại TP Huế và ga Xuân Lập tại Đồng Nai, kéo dài đường tại hai ga Hòa Vinh Tây và Thủy Thạch; thay ghi tốc độ cao trên chính tuyến.

Dự án còn cải tạo 14 vị trí đường sắt có bán kính đường cong nhỏ hơn 600 m với tổng chiều dài khoảng 17 km; nâng nền đường chống ngập tại 5 vị trí dài 6,9 km; cải tạo kiến trúc tại 10 cung đường với tổng chiều dài 93 km.

Tàu khách ở ga Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.570 tỷ đồng, từ ngân sách giai đoạn 2026-2030, khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành năm 2030.

Ban quản lý dự án đường sắt tính toán dự án có thể góp phần tăng tốc độ tàu khách tăng lên bình quân trên 80 km/h, tàu hàng đạt 50 km/h so với khi chưa cải tạo. Đồng thời, dự án giúp khối lượng vận chuyển hàng hóa trên toàn tuyến tăng 1,3-1,5 lần và hành khách tăng 1,5-1,6 lần. Tuyến đường sắt được nâng cao năng lực sẽ giúp giảm tình trạng quá tải cho vận tải đường bộ trên hành lang Bắc Nam.

Nếu được phê duyệt, đây sẽ là dự án thứ ba được triển khai cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam trong vòng 10 năm.

Trước đó, hai dự án nâng cấp, cải tạo đường sắt trong giai đoạn 2016-2025 đã cải thiện đáng kể an toàn và năng lực thông qua, song tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM vẫn còn nhiều cầu, hầm yếu, độ dốc cao, bán kính nhỏ, nhiều đoạn bị dễ bị ngập lụt... làm hạn chế tốc độ chạy tàu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Duy