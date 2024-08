Đề xuất giảm tiền phạt với vi phạm nồng độ cồn

Ngoài trừ điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất giảm tiền phạt nếu người lái xe có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở.

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt tiền với lỗi điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn mức thấp nhất để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Với ôtô, Bộ đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến một triệu đồng đối với người điều khiển ôtô và các loại xe tương tự ôtô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở.

Theo quy định hiện hành, với nồng độ cồn như trên, người điều khiển ôtô bị phạt 6-8 triệu đồng.

Cảnh sát đo nồng độ cồn người đi xe máy ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Ảnh: Gia Chính

Với môtô, xe gắn máy, dự thảo nghị định quy định phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở.

Theo quy định hiện hành, với nồng độ cồn như trên, người điều khiển môtô, xe gắn máy bị phạt 2-3 triệu đồng.

Với xe máy chuyên dùng, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến một triệu đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở.

Theo quy định hiện nay, nếu vi phạm nồng độ cồn như trên, người điều khiển xe máy chuyên dùng bị phạt 3-5 triệu đồng.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe với tất cả hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở có thể bị trừ 12 điểm.

Lỗi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/lít khí thở có thể bị trừ 10 điểm.

Nếu lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở có thể bị trừ 2 điểm.

Hiện Bộ Công an chưa thông tin về lý do đề xuất giảm phạt tiền với vi phạm nồng độ cồn mức thấp. Tuy nhiên, trên diễn đàn Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở là "quá nghiêm khắc và chưa phù hợp". Những đại biểu này đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định nồng độ cồn ở mức độ phù hợp đối với từng loại phương tiện, bảo đảm tính thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự.

Một số đại biểu lại đề nghị Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ nên quy định chi tiết ngưỡng nồng độ cồn tối thiểu. Theo Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa, nếu uống một cốc bia hoặc rượu, "tâm trí vẫn bình thường, lái xe vẫn tốt. Uống hôm trước thì hôm sau vẫn còn nồng độ cồn. Trường hợp này mà bị cảnh sát giao thông phạt thì vô lý", ông nói.

Giải trình một số nội dung mới của dự luật, Bộ Công an bảo lưu quan điểm quy định nồng độ cồn bằng 0 khi điều khiển phương tiện để giúp người lái xe tránh tình trạng "bị ép uống rượu". Tài xế khi tham gia giao thông phải duy trì sự tỉnh táo và phản xạ nhanh để xử lý tình huống bất ngờ xảy ra.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sau đó được Quốc hội thông qua với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.

Anh Duy