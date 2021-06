Đề xuất giảm thuế VAT xuống 5%

Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM đề xuất giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% trong năm nay, giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm.

Đề xuất của bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM được nêu tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, ngày 10/6 ngày 10/6.

Trong bối cảnh dịch tái bùng phát lần thứ tư, chính sách này theo bà giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, các gói giảm giá kích cầu du lịch sẽ giúp đỡ doanh nghiệp du lịch đang gặp khó khăn về vốn.

Một loạt giải pháp khác được Giám đốc Sở tổng hợp, đề xuất Chính phủ xem xét, như điều chỉnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, hỗ trợ kinh phí các đơn vị tham gia tổ chức triển lãm, hội chợ, định hướng xuất khẩu...

Bên cạnh đó, bà đề nghị xem xét kéo dài giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp du lịch trong năm nay, tiếp tục gia hạn giảm phí thẩm định hồ sơ cấp phép kinh doanh lữ hành và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hết năm 2021.

Đồng thời, bà kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cho phép doanh nghiệp lữ hành được giảm 80% số tiền ký quỹ trong hai năm để có nguồn tiền duy trì hoạt động và bổ sung vốn lưu động.

Công nhân một doanh nghiệp dệt may tại TP HCM sản xuất áo xuất khẩu, tháng 9/2020.Ảnh: Quỳnh Trần.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Chu Tiến Dũng cho rằng cần làm nhanh các gói hỗ trợ Chính phủ theo Nghị định 52, khắc phục các rào cản khi triển khai thực tế các gói hỗ trợ an sinh xã hội. Theo ông, cần có gói hỗ trợ riêng, đặc thù cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề phải ngừng sản xuất như du lịch, dịch vụ.

5 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM cho biết có hơn 6.400 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng gần 90% so với cùng kỳ 2020. Gần 2.500 doanh nghiệp giải thể, tăng 5% so với cùng kỳ và hơn 9.800 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2020.

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, thiếu nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, việc tiếp cận khách hàng và chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn, số lượng đơn hàng bị cắt đột ngột, phát sinh chi phí phòng ngừa dịch Covid-19... Cùng với khó khăn của doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng không kém, phải nghỉ luân phiên, giảm giờ làm.

Quỳnh Trang