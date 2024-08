Đề xuất giảm phạt tiền với người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Người đi xe đạp có nồng độ cồn quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc quá 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở bị đề xuất phạt 100.000-200.000 đồng, giảm 200.000 đồng so với hiện nay.

Nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó đề xuất phạt tiền với người điều khiển xe thô sơ vi phạm nồng độ cồn.

Bộ đề xuất giữ nguyên mức xử phạt đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 ml/lít khí thở, Bộ Công an đề xuất mức phạt mới từ 100.000 đến 200.000 đồng. Theo quy định cũ, mức phạt này từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Người dân TP Huế đạp xe bên đường dọc sông Hương. Ảnh: Võ Thạnh

Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở được giữ nguyên mức phạt 400.000-600.000 đồng.

Với người lái xe máy, ôtô, Bộ Công an đề xuất giảm tiền phạt nếu người lái xe có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở. Cụ thể người lái ôtô bị phạt tiền từ 800.000 đến một triệu đồng, mức cũ là 6-8 triệu đồng. Người lái xe môtô, xe gắn máy bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng, cũ là 2-3 triệu đồng.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe với tất cả hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở có thể bị trừ 12 điểm.

Anh Duy