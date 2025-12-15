Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất xây dựng cầu Cần Thơ 2 kết hợp đường bộ và đường sắt vượt sông Hậu, tổng mức đầu tư 29.525 tỷ đồng để tăng kết nối trục giao thông chiến lược vùng Tây Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án được đề xuất triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Theo phương án đề xuất, điểm đầu dự án tại nút giao Chà Và hiện hữu, cuối tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phía tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối kết nối nút giao IC2, giao với tuyến nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu, đồng thời là điểm đầu cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.

Cầu Cần Thơ 2 vượt luồng chính sông Hậu, có khổ thông thuyền rộng 300 m, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng mỗi làn 3,75 m. Cầu chính dự kiến sử dụng kết cấu dây văng, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp để tiết kiệm chi phí.

Phần đường dẫn gồm đoạn cao tốc dài khoảng 15 km, kết hợp cải tạo nút giao Chà Và và nút giao IC2. Trên tuyến có một số cầu trung và cầu nhỏ, thiết kế theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 100 km/h và bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 29.525 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 21.238 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn 2.124 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2.653 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng.

Hướng tuyến cầu Cầu Thơ 2. Đồ họa: Đăng Hiếu

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để triển khai dự án, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành sau 5 năm.

Cầu Cần Thơ 2 được kỳ vọng kết nối các tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau, thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời kết nối hai trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Cây cầu được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chiến lược trong khu vực, tăng kết nối các trung tâm kinh tế và các đầu mối giao thông như cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1A, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.

Anh Duy