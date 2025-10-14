Đề xuất duy trì 6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập địa phương

Chính phủ đề xuất cả nước vẫn phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội, nhưng phạm vi, kết cấu mỗi vùng có thay đổi sau khi sáp nhập tỉnh, thành.

Sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Chính phủ đề xuất vẫn duy trì 6 vùng kinh tế - xã hội, nhưng kết cấu mỗi vùng thay đổi phù hợp với sáp nhập địa phương từ 1/7.

Cụ thể, vùng Bắc Trung bộ được tách khỏi vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thành một vùng riêng. Khu vực duyên hải miền Trung ghép với Tây nguyên để thành vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên.

Tỉnh Bắc Giang (cũ) sau khi sáp nhập với Bắc Ninh được đưa từ vùng Trung du và miền núi phía bắc về vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong khi đó, Vĩnh Phúc (cũ) sau khi sáp nhập với Hòa Bình, Phú Thọ sẽ thuộc vùng Trung du và miền núi phía bắc, thay vì Đồng bằng sông Hồng như trước.

6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập địa phương theo đề xuất của Chính phủ:

STT Vùng kinh tế - xã hội Số tỉnh, thành Các tỉnh, thành 1 Vùng Trung du và miền núi phía bắc 9 Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 6 Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh 3 Vùng Bắc Trung Bộ 5 Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế 4 Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 6 Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng 5 Vùng Đông Nam Bộ 3 TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh 6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 5 Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau

Đồng bằng sông Hồng vẫn được xác định là vùng động lực phát triển hàng đầu, giữ vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Trong khi đó vùng Bắc Trung bộ được định hướng thành trung tâm về công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo và phụ trợ của cả nước. Tại đây sẽ phát triển các ngành công nghiệp mới như điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia tới 2030, tầm nhìn 2050, Chính phủ đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, tính chung cả thời kỳ 2021-2030 trên 8%. Đến 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành khoảng 8.500 USD. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%. Chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,78.

Giai đoạn đến 2050, phấn đấu GDP tăng khoảng 7-7,5% mỗi năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành khoảng 38.000 USD đến 2050, chỉ số HDI trên 0,85.

Việt Nam ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn, robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI); trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai trong ASEAN vào 2030. Trong nông nghiệp, nhà điều hành dự kiến đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp số, thông minh, xanh, tuần hoàn.

Về hạ tầng kỹ thuật, Chính phủ dự kiến đẩy nhanh xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM. Hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, cùng các dự án năng lượng tái tạo sẽ được xây dựng, vận hành sau 2030 và ưu tiên khai thác.

Thẩm tra nội dung này, ông Nguyễn Minh Sơn - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết Thường trực Ủy ban tán thành việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia 2030, tầm nhìn 2050. Song cơ quan soạn thảo cho rằng Chính phủ cần làm rõ việc thay đổi phân vùng sẽ tác động thế nào đến định hướng phát triển của từng vùng. "Cần có đánh giá tính liên kết trong nội tại từng vùng, nhất là giữa khu vực biển và miền núi", ông Sơn lưu ý.

Cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá tác động của việc tách Vĩnh Phúc, Bắc Giang (cũ) lần lượt khỏi vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du - miền núi phía bắc sẽ ảnh hưởng ra sao đến tính kết nối giữa hai khu vực này. Ông Sơn cũng cho rằng Chính phủ cần đánh giá lợi thế so sánh giữa vùng động lực Bắc Trung Bộ và miền Trung để tránh chồng lấn về định hướng phát triển, như công nghiệp lọc hóa dầu, ôtô, cảng biển.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, cập nhật để phù hợp với bối cảnh, tên gọi mới của các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Ông lưu ý các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia tới 2030, tầm nhìn 2050 tại kỳ họp thứ 10, khai mạc ngày 20/10.

Phương Dung