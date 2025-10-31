Đề xuất dùng trụ sở UBND quận 12 cũ làm trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM muốn tiếp nhận trụ sở UBND quận 12 cũ (4,5 ha) để làm trường liên cấp vì khu đất rộng, đẹp, phù hợp khu vực đông dân.

Tại phiên họp kinh tế - xã hội sáng 31/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết trụ sở này hiện bỏ trống sau khi các cơ quan hành chính quận chuyển về trung tâm hành chính mới.

"Khu đất rộng, hạ tầng có sẵn, nằm ở vị trí trung tâm, thuận tiện đi lại. Nếu chậm khai thác sẽ xuống cấp và rất lãng phí", ông Hiếu nói, đồng thời đề nghị sớm bàn giao để ngành giáo dục sử dụng làm trường liên cấp phục vụ người dân địa phương.

Trụ sở UBND quận 12 cũ, số 1 Lê Thị Riêng, được xây dựng năm 2006, hoàn thành sau hai năm, là một trong những trụ sở cấp quận hiện đại nhất TP HCM. Công trình có khuôn viên xanh, tòa nhà tiếp dân 300 m2, mái lắp 188 tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp hơn 9.300 kWh mỗi tháng, giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Trụ sở UBND quận 12 cũ. Ảnh: Quỳnh Trần

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính rà soát, lập danh sách các trụ sở công dôi dư để đề xuất phương án sử dụng hiệu quả.

Sau sáp nhập phường, bỏ cấp huyện từ 1/7, TP HCM có nhiều trụ sở công dư thừa. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu ưu tiên các khu đất này cho giáo dục, y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo Sở Tài chính, thời gian đầu sau sắp xếp đơn vị hành chính, các cơ quan, đơn vị của TP HCM vẫn sử dụng trụ sở hiện hữu để đảm bảo hoạt động ổn định. Một số cơ quan làm việc tại trung tâm hành chính Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu được bố trí thêm phòng ban xử lý công việc chuyển tiếp, duy trì dịch vụ công cho người dân. Hai trung tâm này đang được một số đơn vị xin tiếp nhận phục vụ cho mục đích giáo dục, phát triển khoa học công nghệ.

Ở cấp quận, huyện, xã, phường, toàn bộ trụ sở cũ được tiếp nhận và sử dụng tạm thời. Một số nơi bố trí lại trụ sở tập trung cho khối Đảng, chính quyền và trung tâm hành chính công; nơi khác điều hòa nội bộ để duy trì làm việc tại nhiều điểm, bảo đảm cung cấp dịch vụ công liên tục cho người dân và doanh nghiệp.

Lê Tuyết