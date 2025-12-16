Đề xuất dời bãi giữ xe khách đi metro ở trung tâm TP HCM

Bãi giữ xe máy khu A trong Công viên 23/9, quận 1 (cũ) phục vụ khách gửi đi metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến dời sang khu B, cách đó gần 500 m.

Phương án vừa được Sở Xây dựng báo cáo UBND TP HCM, trên cơ sở đề xuất từ lực lượng Thanh niên xung phong - đơn vị đang quản lý bãi giữ xe.

Điểm giữ xe hiện tại ở khu vực A công viên (khu vực cây xanh) sẽ di dời. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, thành phố cho phép tổ chức bãi giữ xe máy tạm ở khu A, phục vụ nhu cầu khách gửi đi metro. Điểm gửi xe này có lối ra vào phía đường Lê Lai, gần ga và chợ Bến Thành.

Do có điều chỉnh trong quá trình sử dụng mặt bằng, Thanh niên xung phong đề xuất chuyển bãi giữ xe sang khu B Công viên 23/9. Khu vực này vẫn thuộc công viên nhưng xa hơn, bao quanh bởi các đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, Tôn Thất Tùng và Lê Lai.

Theo Sở Xây dựng, khu B do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM quản lý, gồm mặt bằng phía trên và tầng hầm nằm dưới khu vực sân khấu Sen Hồng cũ. Tầng hầm hiện có khu mua sắm, ẩm thực đã được ký hợp đồng khai thác, nên việc bố trí bãi giữ xe tại đây gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở đề xuất xem xét sử dụng phần mặt bằng phía trên khu B để làm bãi giữ xe sau khi di dời từ khu A.

Vị trí sân khấu Sen Hồng ở khu B công viên - nơi đề xuất điểm giữ xe mới. Đồ họa: Đăng Hiếu

Một phương án khác là tận dụng khu đất tại tòa nhà văn phòng cũ của Trung tâm Phát triển quỹ đất ở khu B làm bãi giữ xe. Phương án này được đánh giá không khả thi do xa ga metro, gây bất tiện cho hành khách, dù mặt bằng đang trống.

Metro Bến Thành - Suối Tiên đưa vào khai thác từ cuối năm 2024, đến nay đã phục vụ gần 17 triệu lượt khách. Nhu cầu gửi xe tại các ga, đặc biệt ở khu vực trung tâm, luôn ở mức cao, khiến nhiều bãi giữ xe thường xuyên quá tải.

Giang Anh